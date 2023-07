Σοφία Βεργκάρα – Τζο Μανγκανιέλο: Ψάχνουν λύση για την κηδεμονία του... σκύλου τους

Μετά το διαζύγιό τους που έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στο Χόλιγουντ, Σοφία Βεργκάρα και Τζο Μανγκανιέλο ψάχνουν λύση για την κηδεμονία του… σκύλου τους.

Άκρη προσπαθεί να βγάλει με την κηδεμονία του σκύλου του, το πρώην ζευγάρι, Σοφία Βεργκάρα και Τζο Μανγκανιέλο.

Οι τίτλοι τέλους στη σχέση τους ήρθαν έπειτα από επτά χρόνια γάμου και φήμες λένε πως αιτία του χωρισμού ήταν η διαφορετική κοσμοθεωρία που φέρει ο καθένας τους.

Ενώ χώρισαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με δημοσίευμα του «UsWeekly» το πρώην ζευγάρι προσπαθεί να λύσει το ζήτημα της επιμέλειας της 10χρονης σκυλίτσας τους, ονόματι Μπαμπλς, μια διασταύρωση τσιουάουα και πομεράνιαν, την οποία λατρεύουν και οι δύο.

Το ζευγάρι έχει διαφωνήσει για το σκυλάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αστειευόμενο συχνά ότι το κατοικίδιο συμπαθεί περισσότερο τον Μανγκανιέλο.

«Έχουν ακόμα μερικά θέματα να λύσουν, όπως την επιμέλεια του σκύλου τους, της Μπαμπλς», μοιράστηκε η πηγή και πρόσθεσε: «Αλλά η Σοφία ελπίζει ότι μπορούν να προχωρήσουν με ήρεμο και δίκαιο τρόπο».

Οι δυο τους δεν έχουν κοινά παιδιά, γεγονός που θα διευκολύνει λίγο τις διαδικασίες του διαζυγίου, ωστόσο το σκυλί τους έχει προκαλέσει μια αιτία διαμάχης.

