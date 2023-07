Σοφία Βεργκάρα: Το προγαμιαίο συμβόλαιο των 100 εκατ. δολαρίων καθυστερεί το «φιλικό»... διαζύγιο

Πριν μερικές ημέρες, η Σοφία Βεργκάρα και ο Τζο Μανγκανιέλο ανακοίνωσαν την απόφασή τους να πάρουν διαζύγιο μετά από επτά χρόνια γάμου. Και οι δύο διασημότητες έχουν εκφράσει την επιθυμία τους για έναν φιλικό χωρισμό, αλλά τα οικονομικά ζητήματα μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση, δεδομένου ότι διακυβεύονται 100 εκατομμύρια δολάρια σε ένα προγαμιαίο συμβόλαιο που υπέγραψαν πριν από χρόνια.

Πριν από τον γάμο τους, οι δύο ηθοποιοί συμφώνησαν αμοιβαία σε ένα προγαμιαίο συμβόλαιο για την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων σε περίπτωση διαζυγίου. Τον Μάιο, η Βεργκάρα επιβεβαίωσε αυτή τη συμφωνία στο «The Howard Stern Show». Σύμφωνα με τον δικηγόρο διαζυγίου Frederic J. Siegel, το πιθανό αποτέλεσμα θα είναι ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα διατηρήσει ό,τι κατέχει και έχει κερδίσει κατά τη διάρκεια του γάμου του.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται όμως είναι: ποια είναι η ατομική τους καθαρή αξία; Η περιουσία της Σοφία Βεργκάρα ξεπερνάει εκείνη του Τζο Μανγκανιέλο, με εκτιμώμενη καθαρή αξία περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων του.

