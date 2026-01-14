«Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα», συγκλονίζουν οι καταθέσεις για τη θανατηφόρα επίθεση στις Σέρρες

Συγκλονίζουν και είναι αποκαλυπτικές, για τα όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου έξω από τη Μητρόπολη Σερρών, οι καταθέσεις των φίλων του 17χρονου Άγγελου που δολοφονήθηκε, σύμφωνα με την ποινική δίωξη που ασκήθηκε, από τα χέρια του 16χρονου που προφυλακίστηκε.

«Ο Άγγελος αιμορραγούσε και είχε μαυρίσει το μάτι του»

«Με τον Άγγελο γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια και κάνουμε παρέα από το δημοτικό. Στις 05/01/2026 και λίγο μετά τις 18:00 συναντήθηκα με τον Άγγελο και με έναν ακόμη φίλο μας. Οι τρεις μας κατευθυνθήκαμε προς το κέντρο της πόλης και καταλήξαμε στο πρακτορείο ΟΠΑΠ που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Μητρόπολη Σερρών.

Καθίσαμε οι τρεις μας και ήπιαμε καφέ και λίγο αργότερα ήρθαν και άλλοι τρεις φίλοι μας. Καθίσαμε όλοι μαζί και αφού πέρασε αρκετή ώρα κάποια στιγμή ο Άγγελος είδε ότι απέναντι από τον χώρο που καθόμασταν και πάνω στο προαύλιο της εκκλησιάς, βρισκόταν ο 16χρονος, ο οποίος είναι γνωστός μου αλλά δεν κάνουμε παρέα και ένα ακόμα παιδί που φορούσε σκούφο.

Ο Άγγελος σηκώθηκε αμέσως και κινήθηκε προς το σημείο που βρισκόταν ο 16χρονος λέγοντας μας ότι ήξερε, γιατί είχε έρθει εκεί. Αμέσως σηκώθηκα κι εγώ και ακολούθησα τον Άγγελο προκειμένου να μη γίνει τίποτα. Ήξερα ότι πριν από μερικές ημέρες ο Άγγελος είχε στείλει ένα μήνυμα στην κοπέλα του 16χρονου λέγοντάς της: “Όταν χωρίσεις, στείλε μήνυμα”.

Ακολουθώντας τον Άγγελο, περάσαμε το δρόμο κι όταν πήγαμε πάνω στο προαύλιο της εκκλησίας, ο 16χρονος άρχισε να βρίζει πολύ άσχημα τον Άγγελο και ξαφνικά τον χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο. Ο 16χρονος συνέχισε να χτυπάει με γροθιές τον Άγγελο στο πρόσωπο και εκείνος προσπάθησε να καλύψει το κεφάλι του πιάνοντάς το, με τα δύο του χέρια και χαμηλώνοντας το σώμα του για να προστατευτεί. Τότε ο 15χρονος τον έπιασε από τους και άρχισε να τον χτυπάει με γονατιές στο σώμα.

Ο Άγγελος μπόρεσε να ξεφύγει και απομακρύνθηκε λίγο γυρνώντας την πλάτη του προκειμένου να βγάλει το τσαντάκι που φορούσε χιαστί. Τότε ο 16χρονος ήρθε από πίσω του και τον χτύπησε με δυνατή γροθιά στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος. Εκεί τελείωσε ο καβγάς και ο 16χρονος έφυγε με τον φίλο του.

Ο Άγγελος αιμορραγούσε στο πρόσωπο και αφού σηκώθηκε, μπήκε μέσα στο κατάστημα του ΟΠΑΠ και πήγε στην τουαλέτα προκειμένου να πλυθεί. Έπειτα από περίπου είκοσι λεπτά και επειδή ο Άγγελος βρισκόταν ακόμα στην τουαλέτα πήγα να δω πως είναι. Όταν άνοιξα την πόρτα της τουαλέτας, τον είδα να κρατάει ένα χαρτί μπροστά στο πρόσωπό του για να σταματήσει το αίμα που έτρεχε από τα χείλια του και ότι το ένα του μάτι είχε μαυρίσει.

Αμέσως με έδιωξε καθώς όπως ανέφερε, δεν ήθελε να μιλήσει σε κανέναν και έφυγα. Μετά από πέντε λεπτά περίπου, βγήκε μόνος του από την τουαλέτα και ζήτησε από την παρέα μας, να τον πάμε σπίτι. Πράγματι, ο ένας από την παρέα που έχει αυτοκίνητο μαζί μ’ έναν ακόμα φίλο μας, πήραν τον Άγγελο για να τον μεταφέρουν στο σπίτι. Από εκεί και μετά δεν ξέρω τι έγινε».

«Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα»

Με κάθε λεπτομέρεια περιέγραψε το απίστευτο σκηνικό βίας ένας ακόμα νεαρός που ήταν στην παρέα του θύματος και κατέθεσε στις Αρχές. «Οι έξι μας καθόμασταν στο παγκάκι, έξω από το πρακτορείο του ΟΠΑΠ. Εκεί, αφού τα λέγαμε μεταξύ μας, είδα ξαφνικά τον Άγγελο να σηκώνεται και μαζί μ’ έναν ακόμα φίλο μας να πηγαίνουν απέναντι στη Μητρόπολη.

Λίγο νωρίτερα, εμφανίστηκαν στη Μητρόπολη ο 16χρονος που είναι γνωστός μου αλλά δεν κάνουμε παρέα μαζί με ένα άλλο άτομο, το οποίο δεν γνωρίζω. Εγώ επειδή είχα πλάτη στο προαύλιο, δεν κατάλαβα τι γινόταν πίσω μου και μετά άκουσα κάποιο να φωνάζει και γύρισα και είδα τον 16χρονο να χτυπάει με γροθιές και με κλωτσιές στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα τον 17χρονο, ο οποίος ακολούθως έπεσε στα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο άλλος που ήταν μαζί με τον 16χρονο, δεν είδα να συμμετέχει κάπου. Μετά την πτώση του, ο Άγγελος σηκώθηκε και ήρθε στο πρακτορείο και πήγε στην τουαλέτα για να πλυθεί αφού η μύτη του και τα χείλη του έτρεχαν αίμα και το πρόσωπό του ήταν αρκετά χτυπημένο. Όταν βγήκε από την τουαλέτα μας ανέφερε ότι δεν ήταν καλά και ήθελε να τον βοηθήσουμε να πάει στο σπίτι του.

«Τα χτυπήματα δεν προκλήθηκαν από ένα άτομο»

Ο 16χρονος κατηγορούμενος, απολογούμενος υποστήριξε πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον 17χρονο και ζήτησε από τις Αρχές να διερευνήσουν αν ακολούθησε και δεύτερη επίθεση σε βάρος του θύματος, στην οποία δεν μετείχε ο ίδιος. «Εγώ έριξα μόνο 2-3 μπουνιές και δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Ούτε και πιστεύω ότι εγώ τον σκότωσα. Κλαίω για το παιδί. Δεν θα ήταν περήφανος ο πατέρας μου γι’ αυτό που κατηγορούμαι. Η καρδιά μου έγινε πέτρα.

Aν γύριζα το χρόνο πίσω, δεν θα ήθελα να γνώριζα την κοπέλα μου και θα μιλούσα στον Άγγελο και δεν θα τον χτυπούσα. Λέει ανθρωποκτόνο δόλο, δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Θα βγει η αλήθεια. Όχι, δεν συμμετείχε ο αδερφός μου. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι εγώ δεν έδωσα τέτοιο ξύλο. Θέλω να το ερευνήσετε το θέμα και να βρείτε την αλήθεια γρήγορα. Δεν είχα δεύτερο σκηνικό με το παιδί. Δεν ήταν με μανία τα χτυπήματα.

Μόλις τον είδα να πέφτει, τον άφησα. Από τις φωτογραφίες που βλέπω, αυτά δεν προκλήθηκαν από ένα άτομο. Δεν είμαι δολοφόνος, αυτά τα πράγματα δεν τα έκανα εγώ. Με τις πολεμικές τέχνες δεν έχω ασχοληθεί ποτέ επαγγελματικά απλά με τους φίλους μου κάνουμε sparring στα υπόγεια των σπιτιών μας. Γνωρίζω κάτι ψιλά, τα βασικά όχι πάρα πολλά».

«Όπως από την πρώτη στιγμή ανέφερε ο εντολέας μου, το μόνο που έπραξε σε βάρος του αδικοχαμένου θύματος ήταν αυτά τα έξι χτυπήματα. Η αξιόποινη συμπεριφορά του περιορίζεται σε όσα έλαβαν χώρα στο προαύλιο της Μητρόπολης Σερρών.

Η απολογία του επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρικές καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων», δηλώνει στο protothema.gr o δικηγόρος του κατηγορούμενου, Μανώλης Βονικάκης.

