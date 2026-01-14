Φρικιαστικό περιστατικό βίας: Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι για άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου

Νέο φρικιαστικό περιστατικό βίας ανηλίκων. Συγκεκριμένα, στο νοσοκομείων «Παίδων» Αγία Σοφία μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας 16χρονος ο οποίος φέρεται πως έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα 6 ανήλικων, στην Ερέτρια.

Ελληνικό FBI: Πώς και γιατί προχώρησε στη σύλληψη 38χρονου Τούρκου στην Αθήνα

Το σοβαρό επεισόδιο έγινε το βράδυ της Τρίτης (13.01.2026) στην Ερέτρια, όταν κάτω από άγνωστο –μέχρι στιγμής- λόγο, οι 6 ανήλικοι προσέγγισαν τον 16χρονο και φέρεται πως ξεκίνησαν να τον χτυπούν με μανία σε πρόσωπο και σώμα. Μετά τον ξυλοδαρμό, τράπηκαν σε φυγή.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Αφού του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Παίδων της Αθήνας καθώς τα τραύματα στη γνάθο του χαρακτηρίζονται ως σοβαρά.

Οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Συνολικά συνέλαβαν 6 ανήλικους (ανάμεσά τους 2 αδέλφια) αλλά και 5 γονείς που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας. Οι 2 από αυτούς έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι.

Οι αρχές εκτιμούν από αυτός ο ξυλοδαρμός συνδέεται με άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο που έγινε την ίδια ημέρα, έξω από σχολείο της Ερέτριας. Σε εκείνο το περιστατικό, μαθητές Γυμνασίου φέρεται πως πιάστηκαν στα χέρια με μαθητή Λυκείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ένας από τους εμπλεκόμενους.

Τα κίνητρα των φερόμενων ως δραστών παραμένουν άγνωστα.

