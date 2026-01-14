Ελληνικό FBI: Πώς και γιατί προχώρησε στη σύλληψη 38χρονου Τούρκου στην Αθήνα

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI, προχώρησε στη σύλληψη 38χρονου Τούρκου, σε βάρος του υπήρχε ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία και όπλα.

Ο Τούρκος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (13.01.2026) στην Αθήνα καθώς αποδείχθηκε πως αναζητούνταν διεθνώς επειδή είχε καταδικαστεί από τις τουρκικές αρχές για ανθρωποκτονία, απειλή, κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

