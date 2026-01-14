Σύλληψη 22χρονου που έτρεχε με 167 χλμ. την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών

Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στη σύλληψη 22χρονου οδηγού που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Μουδανιών.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός με καταγωγή από την Αλβανία εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών να οδηγεί αυτοκίνητο με ταχύτητα 167 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο είναι στα 90 χλμ/ώρα.

Σε βάρος του νεαρού έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

