«Προδότες» και σκασμένα λάστιχα σε τρακτέρ αγροτών που πήγαν στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη, ΦΩΤΟ

Στο μπλόκο της Νίκαιας στόχος αγνώστων έγιναν τα τρακτέρ δύο εκ των αγροτών που συμμετείχαν στην επιτροπή που συνάντησε χθες (13/01/2026) το μεσημέρι τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες οι δράστες έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» ενώ έσκασαν και τα λάστιχα των τρακτέρ.

Κατά πληροφορίες τα τρακτέρ που έγιναν στόχος ανήκουν στον πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, και στο μέλος του ίδιου συλλόγου, Αντώνη Μπατρακούλη.

