Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί, τα δύο οχήματα δεν χωρούσαν παράλληλα στον δρόμο, καθώς το φορτηγό ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν πλαγιομετωπικά

Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς
14 Ιαν. 2026 10:15
Pelop News

Δυστυχώς θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 41χρονο οδηγό σημειώθηκε χθες (13/01/2026) το βράδυ στην παράκαμψη που έχει δώσει η τροχαία στο ύψος της Λιβαδειάς λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Αγρότες: Όσοι δεν συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό, θα βρεθούν σήμερα στο Μαξίμου με Χατζηδάκη, Τσιάρα, Πετραλιά, τα δεδομένα

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το αυτοκίνητο με οδηγό τον 41χρονο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά στο ύψος της Βάγιας Βοιωτίας με φορτηγό που οδηγούσε ένας 42χρονος στο ρεύμα προς Λιβαδειά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί, τα δύο οχήματα δεν χωρούσαν παράλληλα στον δρόμο, καθώς το φορτηγό ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν πλαγιομετωπικά.

Κατά την ίδια εικόνα στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα δεν υπάρχει φωτισμός.

Ο άτυχος 41χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Θήβας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 42χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με τα αποτελέσματα να αναμένονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 «Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα», συγκλονίζουν οι καταθέσεις για τη θανατηφόρα επίθεση στις Σέρρες
12:55 Κυλλήνη: «Καμπανάκι» Παπαδόπουλου για τη σεισμική δραστηριότητα – Στο μικροσκόπιο σμηνοσειρά ή προσεισμική ακολουθία
12:52 Πάτρα: Παλαμάς, «Οι δίαυλοι» και ο κύκλος «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» στη Στέγη Γραμμάτων
12:51 «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή», μοναχοπαίδι ο 16χρονος που «έφυγε» από τη ζωή
12:49 Πάτρα: Σε κλίμα ενότητας και προσφοράς η κοπή πίτας του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ – Παρών ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός
12:44 Γεωργιάδης: «Οι κλειστοί δρόμοι θα σταματήσουν, όχι ο διάλογος» – Μηνύματα για αγρότες, Τέμπη, Novartis και ΕΣΥ
12:38 Σύλληψη δύο γιατρών στη Ρωσία μετά το θάνατο εννέα νεογνών σε μαιευτήριο της Σιβηρίας
12:37 Στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης εκπρόσωποι 14 αγροτικών μπλόκων – Στο τραπέζι ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ
12:29 Στα «δωμάτια» του Hotel Helmos γράφεται το σύγχρονο ελληνικό θέατρο
12:28 Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
12:17 Γουεμπανιάμα :«Το μέρος που ξεχωρίζει κατά την άποψή μου είναι η έδρα του Παναθηναϊκού»
12:14 Πάτρα: Στο μπλόκο των αγροτών στην Εγλυκάδα το ΔΣ Εκπαιδευτικών ΠΕ
12:11 ΚΕΑΟ – ΕΦΚΑ: Μόλις 1 στις 10 ρυθμίσεις παραμένει ενεργή – Χάνονται δόσεις, φουσκώνουν τα χρέη
12:05 Γιατί ο Τραμπ έχει βάλει στο…μάτι τη Γροιλανδία; Χρυσός, διαμάντια, σπάνιες γαίες και πολλοί άλλοι ορυκτοί πόροι παραμένουν ανεκμετάλλευτοι
12:00 Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης: Στο μικροσκόπιο Γερμανία και τα τελευταία ίχνη στην Αθήνα – Έρευνες σε πτήσεις, IP και κάμερες για τη Λόρα
11:59 Είχαν κάνει τη ρευματοκλοπή… συνήθεια! Συλλήψεις στον Ασπρόπυργο, ΒΙΝΤΕΟ
11:58 Αραχωβίτης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκτόξευση μετά το 2019 στον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος»
11:54 Μαρινάκης για βανδαλισμούς στα τρακτέρ: «Επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες – Να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα»
11:44 Δυτική Αχαΐα: «Όσοι “εφιάλτες” κι αν εμφανιστούν, δεν θα διασπαστούμε» – Σφοδρή ανακοίνωση αγροτών και κτηνοτρόφων
11:43 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, νοκ-άουτ προημιτελικός σαν τελικός!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ