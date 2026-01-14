Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς

Δυστυχώς θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 41χρονο οδηγό σημειώθηκε χθες (13/01/2026) το βράδυ στην παράκαμψη που έχει δώσει η τροχαία στο ύψος της Λιβαδειάς λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το αυτοκίνητο με οδηγό τον 41χρονο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά στο ύψος της Βάγιας Βοιωτίας με φορτηγό που οδηγούσε ένας 42χρονος στο ρεύμα προς Λιβαδειά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί, τα δύο οχήματα δεν χωρούσαν παράλληλα στον δρόμο, καθώς το φορτηγό ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν πλαγιομετωπικά.

Κατά την ίδια εικόνα στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα δεν υπάρχει φωτισμός.

Ο άτυχος 41χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Θήβας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 42χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με τα αποτελέσματα να αναμένονται.

