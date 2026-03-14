Τον έριξαν στο έδαφος και του αφαίρεσαν 200 ευρώ, δύο άνδρες στην Αμαλιάδα λήστεψαν ηλικιωμένο

Ο ένας συνελήφθη, την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Ήλιδας

14 Μαρ. 2026 12:24
Pelop News

Θρασύτατη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου στην Αμαλιάδα, του αφαίρεσαν 200 ευρώ αφού πρώτα τον έριξαν στο έδαφος! Το σχετικό ενημερωτικό της Αστυνομίας έχει ως εξής:

«Συνελήφθη, χθες, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και
Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου
σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία και κλοπή.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ, στην Αμαλιάδα, ο κατηγορούμενος ενεργώντας
από κοινού με άγνωστο δράστη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των
προσώπων τους, προσέγγισαν ηλικιωμένο άνδρα, τον έριξαν στο έδαφος τον
ακινητοποίησαν και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ.

 

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης
Εγκλημάτων Ήλιδας, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου,
ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες, στην Αμαλιάδα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης προέκυψε ότι στις 06-03-2026 το
βράδυ με την ίδια μεθοδολογία, ο κατηγορούμενος ακινητοποίησε τον
ανωτέρω ηλικιωμένο έξω από την οικία του, ρίχνοντας τον στο έδαφος και
του αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -80- ευρώ, ενώ στις 11-03-2026, ο
κατηγορούμενος με την μέθοδο του εναγκαλισμού αφαίρεσε από έτερο
ηλικιωμένο άνδρα -70- ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη
έδρα Αμαλιάδας.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Ήλιδας».

