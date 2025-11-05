«Τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη», συγκλονίζει η Δώρα Τσαμπάζη για τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη

Για την απώλεια του Αλέξανδρου Νικολαΐδη μίλησε η Δώρα Τσαμπάζη στην εκπομπή «Buongiorno», αναφέροντας τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε μετά τον θάνατό του, αλλά και τους εφιάλτες που είχε, οι οποίοι την έκαναν να ξυπνά έντρομη.

«Αισθάνομαι ότι τα τρία χρόνια έχουν περάσει ανέλπιστα γρήγορα γιατί θεωρούσα ότι ο χρόνος, και η εξέλιξή μας μέσα στον χρόνο και ως οικογένεια, θα είναι βασανιστικός, γιατί εμείς ζούμε στιγμές, μεγαλώνουμε, αλλά εκεί ο χρόνος έχει σταματήσει» ανέφερε αρχικά η Δώρα Τσαμπάζη, για να μιλήσει στην συνέχεια για τον πρώτο καιρό μετά την απώλεια του Αλέξανδρου Νικολαΐδη.

«Την πρώτη χρονιά ήμουν ένα φύλλο στον άνεμο, ένα κλαράκι που απλώς προσπαθούσε να σταθεί. Έχω δημιουργήσει σε όλους γύρω μου την εικόνα ότι το ‘χω, αλλά είναι μία παγίδα στην οποία πέφτω και εγώ η ίδια. Πλέον δεν προσποιούμαι, τώρα τη δύναμη την έχω κάνει κτήμα μου με πάρα πολλή δουλειά. Είναι τόσο βαθιά συγκλονιστικό αυτό που σου συμβαίνει, ειδικά όταν υπάρχει μια χρόνια νόσος, βλέπεις τον άνθρωπό σου σταδιακά να αργοσβήνει κι εμένα “έφυγε” και στην αγκαλιά μου. Εμένα αυτό με τάραξε συθέμελα.

Τον πρώτο καιρό τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη, εφιάλτης! Είναι έξι μήνες τώρα που τον βλέπω καλά και χαμογελαστό» ήταν τα συγκλονιστικά λόγια της Δώρας Τσαμπάζη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Δώρα Τσαμπάζη και ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης παντρεύτηκαν στις 9 Ιουλίου 2016, ενώ απέκτησαν και δύο παιδιά, την Ελεάνα και Γιώργος.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης πέθανε στις 14 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 42 ετών, μετά από σκληρή μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου, με την είδηση για τον θάνατο του να σκορπά την θλίψη.

