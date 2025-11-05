«Τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη», συγκλονίζει η Δώρα Τσαμπάζη για τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη

«Αισθάνομαι ότι τα τρία χρόνια έχουν περάσει ανέλπιστα γρήγορα γιατί θεωρούσα ότι ο χρόνος, και η εξέλιξή μας μέσα στον χρόνο και ως οικογένεια, θα είναι βασανιστικός»

«Τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη», συγκλονίζει η Δώρα Τσαμπάζη για τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη
05 Νοέ. 2025 23:55
Pelop News

Για την απώλεια του Αλέξανδρου Νικολαΐδη μίλησε η Δώρα Τσαμπάζη στην εκπομπή «Buongiorno», αναφέροντας τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε μετά τον θάνατό του, αλλά και τους εφιάλτες που είχε, οι οποίοι την έκαναν να ξυπνά έντρομη.

«Αισθάνομαι ότι τα τρία χρόνια έχουν περάσει ανέλπιστα γρήγορα γιατί θεωρούσα ότι ο χρόνος, και η εξέλιξή μας μέσα στον χρόνο και ως οικογένεια, θα είναι βασανιστικός, γιατί εμείς ζούμε στιγμές, μεγαλώνουμε, αλλά εκεί ο χρόνος έχει σταματήσει» ανέφερε αρχικά η Δώρα Τσαμπάζη, για να μιλήσει στην συνέχεια για τον πρώτο καιρό μετά την απώλεια του Αλέξανδρου Νικολαΐδη.

«Την πρώτη χρονιά ήμουν ένα φύλλο στον άνεμο, ένα κλαράκι που απλώς προσπαθούσε να σταθεί. Έχω δημιουργήσει σε όλους γύρω μου την εικόνα ότι το ‘χω, αλλά είναι μία παγίδα στην οποία πέφτω και εγώ η ίδια. Πλέον δεν προσποιούμαι, τώρα τη δύναμη την έχω κάνει κτήμα μου με πάρα πολλή δουλειά. Είναι τόσο βαθιά συγκλονιστικό αυτό που σου συμβαίνει, ειδικά όταν υπάρχει μια χρόνια νόσος, βλέπεις τον άνθρωπό σου σταδιακά να αργοσβήνει κι εμένα “έφυγε” και στην αγκαλιά μου. Εμένα αυτό με τάραξε συθέμελα.

Τον πρώτο καιρό τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη, εφιάλτης! Είναι έξι μήνες τώρα που τον βλέπω καλά και χαμογελαστό» ήταν τα συγκλονιστικά λόγια της Δώρας Τσαμπάζη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Δώρα Τσαμπάζη και ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης παντρεύτηκαν στις 9 Ιουλίου 2016, ενώ απέκτησαν και δύο παιδιά, την Ελεάνα και Γιώργος.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης πέθανε στις 14 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 42 ετών, μετά από σκληρή μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου, με την είδηση για τον θάνατο του να σκορπά την θλίψη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 «Τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη», συγκλονίζει η Δώρα Τσαμπάζη για τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη
23:39 Από την 1η Νοεμβρίου θα απαγορεύεται το κάπνισμα σε 18χρονους, δείτε σε ποια χώρα
23:27 Κάθε περιοχή στην Ελλάδα έχει τον δικό της τραχανά, η διατροφική του αξία
23:00 Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ θέλει τον Γερμανό του!
22:51 Στοιχεία σοκ, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο χρήστες του ChatGPT εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις!
22:41 Η ηλικία επηρεάζει τον μεταβολισμό, ο λόγος που παχαίνουμε μετά τα 50
22:33 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ με 10.000 ευρώ τον μήνα!
22:31 «Έσβησε» στα 88 του χρόνια ο θρυλικός Έμερικ Γένεϊ
22:19 Δύο αγριογούρουνα «μπούκαραν» στο Δαφνί για να φάνε!
22:13 Τα …γενέθλια Τραμπ, τι έκανε και τι δεν έκανε έναν χρόνο μετά την επανεκλογή του
22:09 Μαθητές στη Ναύπακτο συνελήφθησαν για διακίνηση κοκαΐνης!
22:05 Ο Προμηθέας ήττα-πισωγύρισμα από τη Λέγκια στην Πάτρα – Φωτογραφίες
21:59 Παναιγιάλειος: Μπάρμπεκιου με σουβλάκια πριν την Παναχαϊκή, ΦΩΤΟ
21:51 Πάτρα: Συναγερμός στο Δικαστικό Μέγαρο και σύλληψη 45χρονου με «πιστωτική κάρτα-μαχαίρι»!
21:39 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ
21:30 Τρέλα στην Τουρκία με Μέσι: «Σενάριο» που στέλνει τον Αργεντινό στη Γαλατάσαραϊ για τέσσερις μήνες! ΒΙΝΤΕΟ
21:20 ΗΠΑ: Εκτόξευσαν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, ΦΩΤΟ
21:11 Χουάν Κάρλος: «Ο γιος μου Φελίπε μού γύρισε την πλάτη, η Σοφία είναι αναντικατάστατη»
21:00 Ένας 18χρονος έτρεχε με 218 χλμ! Δεν σταμάτησε για έλεγχο και συνελήφθη
20:50 Λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά παριστάνοντας τους Αστυνομικούς!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ