Τον καταπλάκωσε τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! Ανείπωτη τραγωδία στη Θήβα

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Τον καταπλάκωσε τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! Ανείπωτη τραγωδία στη Θήβα
27 Σεπ. 2025 21:23
Pelop News

Τραγωδία συνέβη στη Θήβα, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν τον καταπλάκωσε το τρακτέρ που οδηγούσε.

 

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στο Πυρί της Θήβας όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ο άνδρας τούμπαρε και τον καταπλάκωσε.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Λιμνιάτης: “Αν δεν τραυματιζόταν ο Μακ Κάλουμ…”
22:57 Οι τρόποι για να ξανακοιμηθείτε εύκολα, αν ξυπνήσατε μέσα στη νύχτα
22:39 Αυτές είναι οι δύο διατροφικές συνήθειες που αδυνατίζουν τα μαλλιά
22:19 Στοίχισε ο τραυματισμός του Κένταλ Μακ Κάλουμ…
22:10 Οι Λοχίες του Προμηθέα έγιναν Υπολοχαγοί κι… έπεται συνέχεια!
22:00 Ταλιμπάν: Ξεκίνησαν εκστρατεία κατά των κρυφών ινστιτούτων ομορφιάς στο Αφγανιστάν
21:55 Ο Προμηθέας έφτασε τον Ολυμπιακό στα όρια του! Επέστρεψε δύο φορές από το -20
21:41 Στην Ινδία 36 νεκροί, γυναίκες και παιδιά ανάμεσα τους από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού
21:23 Τον καταπλάκωσε τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! Ανείπωτη τραγωδία στη Θήβα
21:04 Πάτρα: Μπήκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συζύγου του και την απείλησε!
20:50 Πάτρα: Στο 12ο Γυμνάσιο έγινε χαμός με συμπλοκή ανηλίκων, τέσσερις επιτέθηκαν σε συνομίληκό τους
20:29 «Η Ρωσία θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επιθετικότητα από ΝΑΤΟ και ΕΕ» μήνυμα από Λαβρόφ
20:21 Η Η ατάκα του Νιλικινά για Λεσόρ: «Αδελφός μου, μεγάλοι οι στόχοι στον Ολυμπιακό»
20:07 «Ήμουν απελπισμένη, θα προσπαθήσω να επιστρέψω όσα χρήματα πήρα», οι ισχυρισμοί της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
19:49 Συναγερμός: Εξαφανίστηκε 15χρονη από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα
19:40 Καιρός (28/09/2025): Πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις πρώτες δύσκολες συνθήκες
19:29 «Μου την έδωσε ένας με μαχαίρι από πίσω», μαρτυρία που συγκλονίζει από τη γιορτή της Τσικουδιάς
19:15 Όρμπαν: Αντέγραψε τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa
19:08 Στη Σάμο συνελήφθη 29χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων
18:57 Γερμανία: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιτρέψει στο στρατό της να καταρρίπτει drones
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ