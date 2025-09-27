Τον καταπλάκωσε τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! Ανείπωτη τραγωδία στη Θήβα

Τραγωδία συνέβη στη Θήβα, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν τον καταπλάκωσε το τρακτέρ που οδηγούσε.

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στο Πυρί της Θήβας όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ο άνδρας τούμπαρε και τον καταπλάκωσε.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας συνεπεία ανατροπής γεωργικού ελκυστήρα σε περιοχή της Θήβας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 27, 2025

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

