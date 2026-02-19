Τον Σεπτέμβριο το ξενόγλωσσο πρόγραμμα Ιατρικών Σπουδών στην Πάτρα – Δεξαμενή φοιτητών οι Ελληνες των ΗΠΑ

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο είναι ο στόχος να λειτουργήσει το ξενόγλωσσο πρόγραμμα ιατρικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει από την πρυτανική αρχή αναφέρουν ότι η αρχή θα γίνει με περίπου 70-80 φοιτητές, κατά κύριο λόγο Ελληνες που ζουν στις ΗΠΑ και οι οποίοι θα επιλέξουν την Ελλάδα, λόγω του χαμηλού κόστους των σπουδών.

«Αυτή τη στιγμή η διαδικασία βρίσκεται στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Ελπίζουμε ότι εντός Μαρτίου θα περάσει στη φάση της πιστοποίησης, η οποία θα ανάψει το πράσινο φως, ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες και το πρόγραμμα να λειτουργήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο» δήλωσε στην «Π» ο καθηγητής και πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Στο ερώτημά μας εάν είναι εφικτός ο στόχος απάντησε ότι «τίποτα δεν είναι αδύνατο. Εάν το τρέξουν από το Τμήμα θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε περιθώριο εφησυχασμού, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά. Για παράδειγμα, το ΕΚΠΑ ετοιμάζει Τμήμα Ιατρικής στην Κύπρο».

Ρωτήσαμε τον κ. Μπούρα ποιους υποψήφιους φοιτητές στοχεύουν να προσελκύσουν. «Το πρόγραμμα αυτό αφορά Ελληνες από τις ΗΠΑ. Και το λέμε αυτό, διότι το κόστος σπουδών στις ΗΠΑ είναι υψηλότατο, καθώς ανέρχεται στις 100.000 ευρώ το έτος. Στο δικό μας πρόγραμμα, το αντίστοιχο ποσό θα ανέρχεται στις 15.900 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη στο κόστος σπουδών».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η ιστορία με τις ΗΠΑ είναι μία ευκαιρία. Ποντάρουμε σε Ελληνες της Αμερικής, της Αυστραλίας, οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα».

Ο κ. Μπούρας μάλιστα υπολογίζει ότι η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος θα γίνει με «70-80 φοιτητές, τους οποίους πιστεύω ότι θα έχουμε. Υπάρχει ενδιαφέρον. Απομένει να κάνουμε κι εμείς από την πλευρά μας τα βήματα που πρέπει».

Υπενθυμίζουμε ότι η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στην πρόσφατη συνεδρίασή της γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, θετικά για την ίδρυση ξενόγλωσσου Προγράμματος Ιατρικών Σπουδών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων και της ενίσχυσης του ακαδημαϊκού κύρους της ιατρικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Βέβαια έθεσε προϋποθέσεις και κυρίως η λειτουργία του ξενόγλωσσου προγράμματος σε καμία περίπτωση να μην είναι εις βάρος του ελληνόγλωσσου τμήματος Ιατρικών Σπουδών, το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα εκπαίδευσης των μελλοντικών Ελλήνων ιατρών. «Η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ποιοτικής λειτουργίας του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, μετά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση του Ιατρικού Τμήματος.

Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου υποστηρίζει ότι πρέπει να προηγηθούν τα εξής:

> η ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών, εργαστηριακών και κλινικών υποδομών,

> η διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης στέγασης του ξενόγλωσσου προγράμματος,

> η ενδυνάμωση της αναλογίας διδασκόντων μελών ΔΕΠ προς φοιτητές, μέσω ενίσχυσης του ανθρωπίνου δυναμικού, ώστε να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και κλινικής εκπαίδευσης.

