Τώρα και διαβατήρια για καμήλες μετά τα καλλιστεία!

Την έκδοση διαβατηρίων για τις καμήλες του βασιλείου, τα οποία θα αποτελέσουν μια ευρεία βάση δεδομένων που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των κοπαδιών, ανακοίνωσε την Τετάρτη 4/02/2026, η Σαουδική Αραβία.

Στην ανάρτησή σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης το υπουργείο παρουσίασε και μια φωτογραφία του εν λόγω εγγράφου: ένα πράσινο διαβατήριο με το έμβλημα της χώρας και διακοσμημένο με την εικόνα μιας χρυσής καμήλας, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Σύμφωνα με το κανάλι Αλ Εχμπαρίγια, τα διαβατήρια θα βοηθήσουν στην «οργάνωση των πωλήσεων» και θα διευκολύνουν «το εμπόριο και τη μεταφορά», προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των ιδιοκτητών, καθώς θα απλουστευθεί η διαδικασία με την οποία αποδεικνύουν ότι τους ανήκει ένα ζώο.

Το 2024 η κυβέρνηση υπολόγιζε ότι στη Σαουδική Αραβία ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια καμήλες. Τα ζώα αυτά αποτελούσαν ανέκαθεν ένα ζωτικής σημασίας μεταφορικό μέσο για τη χώρα, χάριζαν κύρος στους ιδιοκτήτες τους και έφερναν σημαντικά κέρδη στους εκτροφείς.

Οι καμήλες συμμετέχουν και σε διαγωνισμούς ομορφιάς, που οργανώνονται κατά τη διάρκεια ετήσιων φεστιβάλ. Οι ιδιοκτήτες συχνά επενδύουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο οι διοργανωτές προσπαθούν να απαγορεύσουν τις πλαστικές επεμβάσεις σε καμήλες (για παράδειγμα, για να γίνουν τα χείλη τους πιο κρεμαστά ή οι καμπούρες τους πιο αρμονικές), πρακτική που ευημερεί παρά τις βαριές κυρώσεις.

Το 2021 δεκάδες καμήλες αποκλείστηκαν από έναν διαγωνισμό ομορφιάς επειδή τους είχαν κάνει ενέσεις μπότοξ.

