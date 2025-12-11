Τότε κάνει έναρξη το Χιονοδρομικό κέντρο Καλάβρυτων-Δείτε τις εκδηλώσεις

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων με ανακοίνωση του κάνει γνωστό ότι θα ανοίξει τις πύλες του το Σαββατοκύριακο 20-21 Δεκεμβρίου και έχει προγραμματίσει και πολλά event.

Η ανακοίνωση: “Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων καλωσορίζει τη χειμερινή περίοδο 2025–2026 με ανανεωμένη ενέργεια, υψηλού επιπέδου διοργανώσεις και τη χαρακτηριστική φιλοξενία του Χελμού. Με επίκεντρο την εμπειρία του επισκέπτη, παρουσιάζουμε το πλήρες πρόγραμμα, που απλώνεται σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του βουνού.

Η επίσημη έναρξη της περιόδου γίνεται το σαββατοκύριακο 20-21 Δεκεμβρίου 2025 και ξεκινάει δυναμικά την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου με το Kalavrita O’clock Opening Party by METAXA στο Chalet. Η unexpected electronica συνάντηση της Εύας Θεοτοκάτου και της Μαρίας Παπιδάκη, δίνει το στίγμα ενός χειμώνα που ξεκινά με έντονο παλμό και νέες εμπειρίες.

Το φετινό πρόγραμμα είναι πιο πλούσιο και πολυθεματικό από ποτέ. Μουσικές διοργανώσεις, αθλητικά events, συνεργασίες με κορυφαία brands και δραστηριότητες για κάθε επισκέπτη, συνθέτουν τέσσερις μήνες γεμάτους δράση στο βουνό.

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, η Ηρώ και η μπάντα της ανεβάζουν τη διάθεση στο New Year’s Celebration, μια βραδιά με live μουσική, εορταστικές γεύσεις και ζεστή ατμόσφαιρα! Μετά από πολλά χρόνια κάνουμε ξανά την αλλαγή της χρονιάς στο Chalet του χιονοδρομικού κέντρου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που υπόσχεται την πιο φωτεινή στιγμή του χειμώνα”.

