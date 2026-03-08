Τότε θα γίνει η κηδεία του Χρήστου Βαλαβανίδη

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης πέθανε σε ηλικία 82 το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026), βυθίζοντας στην θλίψη τον χώρο της τέχνης στην Ελλάδα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η κηδεία του θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 21:30.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αγαπήθηκε ευρέως από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «Οι Αυθαίρετοι».

«Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12:30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

