Τότε θα γίνει η κηδεία του Σάββα Ιορδανίδη

Στην Πάτρα την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 η οικογένεια του, συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν και θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία τον άτυχο πρώην διεθνή διαιτητή βόλεϊ Σάββα Ιορδανίδη, που «έφυγε» από τη ζωή την περασμένη Κυριακή με τραγικό τρόπο.

Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στις 14.00.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ

Ο Σαββας Ιορδανίδης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ρέφερι που ανέδειξε η ελληνική διαιτησία (με σήμα FIVB) και σφύριξε για πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν πολλές φορές η επιλογή της ΚΕΔ για να σφυρίξει αγώνες ντέρμπι που «έκαιγαν» και πάντα ο πατρινός ρέφερι περνούσε απαρατήρητος, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του ως διαιτητής την σεζόν 2005-06.

Τα τελευταία χρόνια ήταν κομισάριο και παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνες της Volley League ανδρών και γυναικών.

Για ένα διάστημα είχε διατελέσει και μάνατζερ στην ομάδα βόλεϊ της ΕΑΠ, την σεζόν 2007-08, περίοδο, όπου η τελευταία έκανε σπουδαίες χρονιές στην Ευρώπη καταγράφοντας ακόμα και συμμετοχή σε final-4 ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ήταν συνταξιούχος Τραπεζικός Υπάλληλος.

