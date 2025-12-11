Τότε θα κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων

Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του υπουργείου Παιδείας, το τελευταίο κουδούνι πριν από τις γιορτές θα χτυπήσει σε Δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

11 Δεκ. 2025 11:57
Pelop News

Πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη από τους μαθητές των σχολείων για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του υπουργείου Παιδείας, το τελευταίο κουδούνι πριν από τις γιορτές θα χτυπήσει για τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή Χριστουγέννων.

Η τελευταία ημέρα μαθημάτων θα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, με τα σχολεία να αφιερώνουν την ημέρα σε εορταστικά δρώμενα, χριστουγεννιάτικες γιορτές και θεατρικές παραστάσεις, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο. Καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών, οι σχολικές εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές και δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Πότε επιστρέφουν στα σχολεία οι μαθητές
Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Η επανέναρξη μετατίθεται λόγω:

6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) – επίσημη αργία

7 Ιανουαρίου – ημέρα κατά την οποία παραδοσιακά τα σχολεία δεν λειτουργούν

Η περίοδος των διακοπών διαρκεί συνολικά 14 ημέρες, προσφέροντας επαρκή χρόνο ανάπαυσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

