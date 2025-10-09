«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, το βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη

Οι δυο μαθητές μόλις 13 ετών πιάστηκαν στα χέρια. Ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι με λάμα 10 εκατοστών. Ο τσακωμός τους βγήκε εκτός ελέγχου

09 Οκτ. 2025 21:02
Pelop News

Ήδη κυκλοφόρησε βίντεο που παρουσιάζει το περιστατικό με ανήλικους που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Τρίπολη βλέπει το φως της δημοσιότητας. Οι δύο ανήλικοι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο τους, στο ύψος της οδού Καλαβρύτων διαπληκτίστηκαν αρχικά μεταξύ τους και πάνω στον καυγά ο ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν τελικά και οι δύο.

Δύο 13χρονοι μαθητές έβγαλαν μαχαίρια στο σχολείο!

Στα πλάνα που παρουσίασε το Star φαίνεται ο ένας 13χρονος να κυνηγάει τον άλλον στο δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα του καταφέρνει απανωτές μαχαιριές. Μάλιστα στο βίντεο ακούγονται και οι κραυγές του παιδιού που ζητά βοήθεια. «Βοήθεια! Τι κάνεις;» ακούγεται να φωνάζει.

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές και στον ώμο, το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», είπε ο πατέρας του 13χρονου.

Μεταφέρθηκε στο Παίδων ο ένας ανήλικος
Οι δυο μαθητές μόλις 13 ετών πιάστηκαν στα χέρια. Ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι με λάμα 10 εκατοστών. Ο τσακωμός τους βγήκε εκτός ελέγχου.

«Το ένα παιδάκι δε νοσηλεύεται, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, το άλλο διακομίστηκε στην Αθήνα στο Αγία Σοφία συνοδεία αναισθησιολόγου», λέει η Διαμάντω Σαραντοπούλου, πρόεδρος εργαζομένων του Σωματείου Νοσοκομείου Τρίπολης.

«Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση είναι στην εντατική και περιμένουμε νεότερα αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει κόρη του μέσα η κόρη του ματιού», καταλήγει ο πατέρας.

Ο λόγος της αιματηρής συμπλοκής παραμένει άγνωστος. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των δυο παιδιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι δυο μαθητές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη, αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων.
