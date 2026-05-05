«Του έσπασε όλη τη γνάθο»: Η μητέρα του 17χρονου με αυτισμό συγκλονίζει από το νοσοκομείο

Σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν ένας 17χρονος μαθητής, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, δέχθηκε άγρια επίθεση μπροστά σε κόσμο κατά τη διάρκεια τοπικού πανηγυριού στην κεντρική πλατεία. Το περιστατικό δεν άφησε πίσω μόνο σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και μια οικογένεια διαλυμένη από το σοκ, με τη μητέρα του παιδιού να περιγράφει όσα ζει μέσα από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν, η επίθεση ξεκίνησε έπειτα από ένα φαινομενικά ασήμαντο επεισόδιο. Η αδελφή του 17χρονου φέρεται να έσπρωξε κατά λάθος τη σύντροφο του 25χρονου, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο 25χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έχει γνώσεις πολεμικών τεχνών, φέρεται να χτύπησε πρώτα τη μία αδελφή και στη συνέχεια να στράφηκε με βίαιο τρόπο στον ανήλικο.

Η μητέρα του παιδιού μίλησε δημόσια και η εικόνα που περιέγραψε είναι σοκαριστική. Όπως είπε, ο 17χρονος έχει υποστεί συντριπτικά τραύματα στο πρόσωπο, με σπασμένη την άνω γνάθο, κάταγμα στο οστό γύρω από το μάτι και αιμάτωμα στο κεφάλι, ενώ η μία κόρη της έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη. Ανέφερε επίσης ότι ο γιος της θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση και τοποθέτηση λαμών, ενώ από το βράδυ της επίθεσης προσπαθεί να τον ηρεμήσει καθώς παραμένει σε κατάσταση έντονου σοκ.

Διαβάστε επίσης: Στη φυλακή η 54χρονη για τη μαχαιριά στη Ρόδο – Το βαρύ κατηγορητήριο και οι ισχυρισμοί της

«Τα παιδιά μου αιμορραγούσαν και τα δύο»

Η μητέρα περιγράφει ότι όλα έγιναν μέσα σε λίγες στιγμές, την ώρα που στην πλατεία τραγουδούσε η Ζόζεφιν Ζευγαρά. Από ένα σπρώξιμο, όπως λέει, η κατάσταση μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο. Σύμφωνα με την ίδια, η μία κοπέλα χαστούκισε τη μεγάλη της κόρη, η μικρότερη μπήκε στη μέση για να τις χωρίσει, και τότε ο 25χρονος χτύπησε τη μία αδελφή, σπάζοντάς της τη μύτη. Όταν ο 17χρονος φώναξε, τον καταδίωξε και του επιτέθηκε από πίσω, σπάζοντάς του τα γυαλιά και τραυματίζοντάς τον βαριά στο πρόσωπο. Η ίδια είπε χαρακτηριστικά ότι και τα δύο παιδιά της αιμορραγούσαν, ότι η μία κόρη της ήταν σε πανικό και ότι ο γιος της λιποθύμησε, με ένα ζευγάρι που βρέθηκε στο σημείο να προσπαθεί να τον κρατήσει.

Το στοιχείο που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο σκληρή είναι ότι το θύμα είναι παιδί ειδικού σχολείου και ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Η επίθεση, μάλιστα, φέρεται να έγινε ενώ ο 17χρονος προσπαθούσε να απομακρυνθεί για να φωνάξει τη μητέρα του. Η μητέρα, μιλώντας από το νοσοκομείο, δήλωσε ότι τα δύο κορίτσια βρίσκονται πλέον στο σπίτι με ψυχολόγο, ενώ ο ίδιος ο 17χρονος παραμένει στο χειρουργείο και χρειάζεται συνεχή στήριξη.

Οι δύο συλλήψεις και η δικογραφία

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τον 25χρονο και τη σύντροφό του την Κυριακή 3 Μαΐου και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα στοιχεία, και οι δύο παραδέχθηκαν προανακριτικά τις πράξεις τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες κατά ανυπεράσπιστου προσώπου και υπόθαλψη, ενώ οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Την ίδια ώρα, έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από τα τρία αδέλφια και τη μητέρα τους, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, έχουν γίνει και οι απαραίτητες ιατροδικαστικές διαδικασίες. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση, όχι μόνο για τη βιαιότητα της επίθεσης, αλλά και γιατί στο επίκεντρο βρίσκεται ένα παιδί με αναπηρία που δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο για μια αφορμή που περιγράφεται ως ασήμαντη.

Η μάνα που ζητά μόνο να μη ζήσει άλλη το ίδιο

Από τα πιο βαριά σημεία των δημόσιων δηλώσεών της είναι όσα είπε για την επόμενη μέρα. Τόνισε πως δεν θέλει να μάθει τίποτα για τους δράστες, παρά μόνο να μη λέγονται ανακρίβειες για τα παιδιά της, και ευχήθηκε να είναι η τελευταία μάνα που βγήκε μια βόλτα με τα παιδιά της και βρέθηκε μπροστά σε τέτοιο εφιάλτη. Μέσα σε μία φράση, αποτύπωσε όλο το βάρος της υπόθεσης: ένα πανηγύρι, μια στιγμή διασκέδασης και έπειτα νοσοκομεία, αίματα και ένα παιδί που περιμένει χειρουργείο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



