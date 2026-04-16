Τουλάχιστον 12 νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικές επιδρομές τη νύχτα

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Οδησσό, τέσσερις στην πρωτεύουσα Κίεβο και δύο στην πόλη Ντνίπρο. Ταυτόχρονα, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε διάφορες περιφέρειες της χώρας.

Τα πλήγματα έγιναν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) εφόρμησης και επηρέασαν κυρίως τις περιοχές του Κιέβου, της Οδησσού, του Ντνιπροπετρόφσκ και του Χαρκόβου.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν τις ζημιές και να παρέχουν βοήθεια στους τραυματίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



