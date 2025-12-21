Τουρισμός: Τα πρώτα –θετικά- σημάδια για το 2026

Η φετινή χρονιά κλείνει με ένα νέο ρεκόρ, τόσο στα έσοδα όσο και στις αφίξεις από το εξωτερικό. Η ανοδική τάση στις κρατήσεις είχε γίνει ορατή ήδη από τις αρχές του έτους και, παρά τη σημαντική πτώση της κίνησης στη Σαντορίνη λόγω της σεισμικής δραστηριότητας, διατήρησε το θετικό της πρόσημο τους μήνες που ακολούθησαν.

Πλέον μπαίνουμε σε ένα κρίσιμο τρίμηνο, που εν πολλοίς καθορίζει τις τουριστικές τάσεις της επόμενης χρονιάς, αλλά και τους προορισμούς που αναμένεται να ξεχωρίσουν, σύμφωνα με τις πωλήσεις των μεγάλων tour operators, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει ήδη τα προγράμματά τους, με την Ελλάδα να παραμένει υψηλά –για ακόμα μία φορά– στις προτιμήσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας σημαντικός αριθμός πακέτων, που ξεπερνά το 20%, κλείνεται αυτή την περίοδο για όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν τις μειωμένες τιμές του early booking.

Όπως επισημαίνουν επίσης επιχειρηματίες από τον χώρο των ξενοδοχείων, το ενδιαφέρον δεν στρέφεται μόνο στην καλοκαιρινή σεζόν, αλλά υπάρχουν κρατήσεις και για την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι και τα τέλη Μαρτίου, μια εξέλιξη που κρίνεται πολύ σημαντική για την επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν άνοδο της ζήτηση για τη χώρα μας κατά 8% μεσοσταθμικά για τον επόμενο χρόνο και φορείς του κλάδου τονίζουν πως, εάν δεν υπάρξουν εξωγενείς παράγοντες, τότε ο ελληνικός τουρισμός θα έχει ακόμα μία καλή χρονιά. Συμπληρώνουν, εντούτοις, πως η προσοχή πλέον θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των δημόσιων τουριστικών υποδομών, αλλά και σε θέματα βιωσιμότητας, ώστε να διατηρηθεί το θετικό momentum της Ελλάδας, σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου κορυφώνεται. Τονίζεται πως τα νέα συμβόλαια των ελληνικών ξενοδοχείων με τους tour operators για τη σεζόν του 2026 είναι αυξημένα κατά 5% έως 7%, σύμφωνα με πληροφορίες από την τουριστική αγορά.

Η TUI δείχνει τον δρόμο

Η Ελλάδα ξεκινά με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο τη σεζόν του 2026, παρουσιάζοντας αυξημένη ζήτηση τόσο στα νησιά όσο και στους δημοφιλείς τουριστικούς της προορισμούς. Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό tour operator, την TUI, μεγάλες αγορές όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα, αλλά και μικρότεροι προορισμοί όπως η Σάμος, καταγράφουν σημαντική άνοδο στις κρατήσεις. Τονίζεται πως η TUI διακινεί προς τη χώρα μας περίπου 4 εκατομμύρια επιβάτες, με περίπου 180 πτήσεις την εβδομάδα της TUI fly από Γερμανία προς Κρήτη, Ρόδο και Κω.

Στην κατάταξη των προορισμών, η Αττάλεια παραμένει στην κορυφή, ενώ η Μαγιόρκα διατηρεί τη δεύτερη θέση. Για την Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδος και Κως καταλαμβάνουν τις θέσεις 3-5, ενώ η Αίγυπτος παρουσιάζει άνοδο της τάξης του 30%. Το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσουν συνολικά 15 νέα ξενοδοχεία των TUI Blue, RIU, TUI Kids Club, TUI Suneo και του νέου brand διαμερισμάτων TUI Time To Smile. Σε αυτά περιλαμβάνονται και νέα TUI Kids Clubs σε Κέρκυρα, Μαγιόρκα, Μινόρκα, Γερμανία και Τουρκία. Την ίδια στιγμή, τα city breaks αυξάνονται κατά 9%, με ιδιαίτερη ενίσχυση σε Παρίσι, Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, Λονδίνο και Πόρτο.

Η Jet2, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε το πιο διευρυμένο πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει έως σήμερα για την Ελλάδα. Για το καλοκαίρι του 2026 η εταιρεία θα εξυπηρετεί 14 ελληνικούς προορισμούς, διαθέτοντας συνολικά 3 εκατομμύρια θέσεις. Στο πρόγραμμα εντάσσονται και τρεις νέοι προορισμοί –η Σάμος, η παράκτια περιοχή της Πιερίας (Olympus Riviera) και το Μεγανήσι–, ενισχύοντας τη δραστηριότητα της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, η EasyJet γνωστοποίησε την προσθήκη επτά νέων θερινών δρομολογίων προς την Ελλάδα, καθώς και την καθιέρωση απευθείας πτήσεων Λονδίνο-Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ισχυρό ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ

Εντός της επόμενης χρονιάς προγραμματίζεται η έναρξη νέας απευθείας αεροπορικής σύνδεσης από το Ντάλας προς την Ελλάδα, προσθέτοντας ακόμα μία επιλογή στις ήδη υπάρχουσες 103 εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ προς την Αθήνα. Για πρώτη φορά έχει επίσης λειτουργήσει σύνδεση από τη Δυτική Ακτή, γεγονός που ενισχύει ουσιαστικά την πρόσβαση της αμερικανικής αγοράς.

Η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων αντικατοπτρίζει το σταθερά υψηλό ενδιαφέρον για ταξίδια στην Ελλάδα, καθώς δύο στους τρεις Αμερικανούς δηλώνουν πρόθεση επίσκεψης. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα πρόσφατα στοιχεία: το 2024 καταγράφηκαν 1.547.400 αφίξεις από τις ΗΠΑ για ταξίδια αναψυχής ή επαγγελματικούς λόγους, με εισπράξεις 1,58 δισ. ευρώ.

Κατά το εννεάμηνο φέτος οι αφίξεις από την αμερικανική αγορά αυξήθηκαν κατά 5,6% σε σχέση με το 2024, ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 11,7%.

Στο πλαίσιο αυτών των θετικών εξελίξεων, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη σειρά συναντήσεων με αμερικανικές εταιρείες και φορείς της τουριστικής αγοράς, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας και την ενίσχυση της ροής ταξιδιωτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα.

Πηγή: capital.gr

