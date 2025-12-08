Τουριστικό φρένο σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα λόγω μπλόκων: Μαζικές ακυρώσεις για τον Μύλο των Ξωτικών

Αισθητή κάμψη παρουσιάζει ο τουρισμός σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα, με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τους αποκλεισμούς των δρόμων να λειτουργούν αποτρεπτικά για τους επισκέπτες, την ώρα που η περιοχή μετρά ήδη σημαντικές απώλειες ενόψει Χριστουγέννων.

Η εικόνα παραμένει προβληματική για τους επαγγελματίες του τουρισμού, παρά την αρχική απόφαση των τοπικών αγροτών να μην αποκλείσουν το οδικό δίκτυο στο Μεγαλοχώρι και να μεταφέρουν το μπλόκο στον Ε65.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τον «Μύλο των Ξωτικών», το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της χώρας, όπου ήδη έχει σημειωθεί αισθητή μείωση επισκεπτών. Μόνο για το προσεχές Σαββατοκύριακο έχουν ακυρωθεί περίπου 60 τουριστικά λεωφορεία, που επρόκειτο να μεταφέρουν χιλιάδες επισκέπτες στα Τρίκαλα.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Καλαμπάκα, με ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα να δέχονται μαζικές ακυρώσεις, καθώς πολλοί ταξιδιώτες αποφεύγουν την περιοχή λόγω του φόβου πολύωρων καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας στο οδικό δίκτυο.

Την ίδια στιγμή, σημαντικό μέρος των εκδρομέων φαίνεται να επιλέγει τελικά τον Βόλο ως εναλλακτικό προορισμό, όπου η πρόσβαση παραμένει ευκολότερη και χωρίς σοβαρά προβλήματα. Η μαγνησιώτικη πρωτεύουσα, με στολισμένο κέντρο και πλούσιο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, κερδίζει έδαφος ως «ασφαλής» επιλογή της τελευταίας στιγμής.

Οι τοπικές αγορές σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα εκφράζουν έντονο προβληματισμό, επισημαίνοντας ότι η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο κρίσιμες πηγές εσόδων για τον εμπορικό και τον τουριστικό κλάδο.

Παράλληλα, πληθαίνουν οι αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα για ακυρώσεις τουριστικών λεωφορείων, ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν προχωρήσει ακόμη και σε ματαιώσεις συνεδρίων που είχαν προγραμματιστεί στη Λίμνη Πλαστήρα.

Στο μεταξύ, οι αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε ολιγόωρους αποκλεισμούς και παρακαμπτήριων εθνικών οδών, αποκόπτοντας πλήρως την κυκλοφορία σε επιλεγμένα σημεία, ενώ συνεχίζονται και οι αποκλεισμοί τελωνείων στη βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, την Τετάρτη προβλέπεται και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου, τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, από το κυβερνητικό στρατόπεδο –σύμφωνα με πληροφορίες– αναμένεται σήμα από τα μπλόκα για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει εκπροσώπηση των αγροτών σε έναν ενδεχόμενο διάλογο με την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει σχετική ανταπόκριση.

