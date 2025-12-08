Τουριστικό φρένο σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα λόγω μπλόκων: Μαζικές ακυρώσεις για τον Μύλο των Ξωτικών

Σοβαρό πλήγμα δέχεται η τουριστική κίνηση σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα, εν μέσω εορταστικής περιόδου, εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων που αποθαρρύνουν χιλιάδες εκδρομείς και προκαλούν κύμα ακυρώσεων.

Τουριστικό φρένο σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα λόγω μπλόκων: Μαζικές ακυρώσεις για τον Μύλο των Ξωτικών
08 Δεκ. 2025 11:27
Pelop News

Αισθητή κάμψη παρουσιάζει ο τουρισμός σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα, με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τους αποκλεισμούς των δρόμων να λειτουργούν αποτρεπτικά για τους επισκέπτες, την ώρα που η περιοχή μετρά ήδη σημαντικές απώλειες ενόψει Χριστουγέννων.

Η εικόνα παραμένει προβληματική για τους επαγγελματίες του τουρισμού, παρά την αρχική απόφαση των τοπικών αγροτών να μην αποκλείσουν το οδικό δίκτυο στο Μεγαλοχώρι και να μεταφέρουν το μπλόκο στον Ε65.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τον «Μύλο των Ξωτικών», το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της χώρας, όπου ήδη έχει σημειωθεί αισθητή μείωση επισκεπτών. Μόνο για το προσεχές Σαββατοκύριακο έχουν ακυρωθεί περίπου 60 τουριστικά λεωφορεία, που επρόκειτο να μεταφέρουν χιλιάδες επισκέπτες στα Τρίκαλα.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Καλαμπάκα, με ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα να δέχονται μαζικές ακυρώσεις, καθώς πολλοί ταξιδιώτες αποφεύγουν την περιοχή λόγω του φόβου πολύωρων καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας στο οδικό δίκτυο.

Την ίδια στιγμή, σημαντικό μέρος των εκδρομέων φαίνεται να επιλέγει τελικά τον Βόλο ως εναλλακτικό προορισμό, όπου η πρόσβαση παραμένει ευκολότερη και χωρίς σοβαρά προβλήματα. Η μαγνησιώτικη πρωτεύουσα, με στολισμένο κέντρο και πλούσιο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, κερδίζει έδαφος ως «ασφαλής» επιλογή της τελευταίας στιγμής.

Οι τοπικές αγορές σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα εκφράζουν έντονο προβληματισμό, επισημαίνοντας ότι η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο κρίσιμες πηγές εσόδων για τον εμπορικό και τον τουριστικό κλάδο.

Παράλληλα, πληθαίνουν οι αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα για ακυρώσεις τουριστικών λεωφορείων, ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν προχωρήσει ακόμη και σε ματαιώσεις συνεδρίων που είχαν προγραμματιστεί στη Λίμνη Πλαστήρα.

Στο μεταξύ, οι αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε ολιγόωρους αποκλεισμούς και παρακαμπτήριων εθνικών οδών, αποκόπτοντας πλήρως την κυκλοφορία σε επιλεγμένα σημεία, ενώ συνεχίζονται και οι αποκλεισμοί τελωνείων στη βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, την Τετάρτη προβλέπεται και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου, τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, από το κυβερνητικό στρατόπεδο –σύμφωνα με πληροφορίες– αναμένεται σήμα από τα μπλόκα για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει εκπροσώπηση των αγροτών σε έναν ενδεχόμενο διάλογο με την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει σχετική ανταπόκριση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ