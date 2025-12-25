Τουρκία: 115 συλλήψεις μελών του ISIS που ετοίμαζαν επιθέσεις Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Στη σύλληψη 115 ατόμων για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι είναι μέλη του Ισλαμικού Κράτους, και σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά τους εορτασμούς για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στην Τουρκία προχώρησαν οι αρχές της γειτονικής χώρας.

Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, η αστυνομία έλαβε πληροφορίες ότι μέλη του Ισλαμικού Κράτους σχεδίαζαν επιθέσεις στην Τουρκία, κυρίως κατά μη μουσουλμάνων, στη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Συνολικά έγιναν έφοδοι σε 124 τοποθεσίες στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να συλληφθούν 115 από τους 137 καταζητούμενους.

Κατά την ανακοίνωση της εισαγγελίας, στην επιχείρηση κατασχέθηκαν αρκετά πιστόλια και πυρομαχικά.

