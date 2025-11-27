Τουρκία: 19 χρόνια μετά εξιχνιάστηκε στυγερή δολοφονία καθηγητή μαθηματικών από μαθήτριά του!

Στην Τουρκία εξιχνιάστηκε η στυγερή δολοφονία ενός 51χρονου καθηγητή μαθηματικών από μαθήτριά του το 2006 19 χρόνια μετά. Όπως αναφέρει το cnnturk.com, η δράστης και άλλα τρία άτομα συνελήφθησαν για την δολοφονία του Χικμέτ Ακτσάι και οδηγήθηκαν στη φυλακή, μετά την ομολογία της ενοχή τους.

Ο 51χρονος καθηγητής είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τον αδελφό του, Ισμέτ, τον Μάιο του 2006, καθώς δεν είχε επικοινωνία με τον αδελφό του επί μέρες.

Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, τον έβαλαν σε βαλίτσα και τον έκαψαν

Όπως αποκαλύφθηκε, ο Χικμέτ Ακτσάι είχε μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου και στη συνέχεια τον μετέφεραν από το Κοτζαελί στη Σιλιβρία μέσα σε μια βαλίτσα και τον έκαψαν. Από την πρώτη στιγμή μεταξύ των υπόπτων, ήταν η Εσίν Μπ., 42 χρονών σήμερα και μαθήτρια του δολοφονημένου εκπαιδευτικού από το γυμνάσιο, ένας καθηγητής χημείας και ένας προπονητής. Η σορός του είχε εντοπιστεί το 2006, όμως δεν ταυτοποιήθηκε και η υπόθεση αρχικά είχε μπει στο αρχείο.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας οι τουρκικές Αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παλιότερες τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο μεταξύ του θύματος και της δράστιδος, όσο και μεταξύ της δράστιδος και των συνεργών της.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο Χικμέτ Ακτσάι είχε συχνή επαφή με την Εσίν Μπ., η οποία ήταν μαθήτριά του στο γυμνάσιο εκείνη την εποχή, και την οικογένειά της.

Θύτης και θύμα είχαν επαφές

Η αστυνομία, ερεύνησε το παρελθόν της Εσίν Μπ., που είναι δημοτική υπάλληλος στην Κωνσταντινούπολη, και διαπίστωσε ότι διατηρούσε επαφή με τον αγνοούμενο Χικμέτ Ακτσάι, και όταν πέρασε πια στο πανεπιστήμιο. Διαπιστώθηκε επίσης ότι επισκεπτόταν το σπίτι του θύματος κατά την παιδική της ηλικία και περιστασιακά λάμβανε οικονομική υποστήριξη.

Στην έρευνά της, η αστυνομία επικεντρώθηκε στην 27η Απριλίου 2006, όταν το τηλέφωνο του Ακτσάι ήταν απενεργοποιημένο. Τα αρχεία τηλεπικοινωνιών έδειξαν ότι την ημέρα εκείνη οι τέσσερις συλληφθέντες κινούνταν συντονισμένα: Η Εσίν Μπ., ο καθηγητής χημείας Ερντογάν Γ., η φίλη της Ζεμτσί Σ. και ο συγγενής Χακάν Ντ.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, οι ομάδες του Γραφείου Αγνοουμένων της τουρκικής αστυνομίας, ξεκίνησαν επιχείρηση για τη σύλληψη των υπόπτων, που έγινε στις 24 Νοεμβρίου, στην Κωνσταντινούπολη και το Γκαζιαντέπ.

Ενώ αρχικά οι συλληφθέντες αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους, στη συνέχεια τα στελέχη της Αστυνομίας απέσπασαν την ομολογία της Εσιν.

«Ο Χικμέτ ήταν ο καθηγητής μαθηματικών μου στο γυμνάσιο. Είχαμε καλή σχέση και έβλεπε την οικογένειά μου. Εφόσον δεν ήμασταν οικονομικά εύποροι, μας βοηθούσε περιστασιακά οικονομικά».

«Θα σε καταγγείλω…»

Η Εσίν Μπ., η οποία δήλωσε ότι δεν έχασε ποτέ την επαφή με τον καθηγητή της, πρόσθεσε: «Με δέχτηκαν στο πρόγραμμα Διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κοτζαελί. Συνέχισα να μιλάω μαζί του όταν πήγαμε στο πανεπιστήμιο. Εν τω μεταξύ, όσο ήμουν στο λύκειο, ερωτεύτηκα και τον καθηγητή χημείας μου, τον Ερντογάν Γ. Στην αρχή, επειδή ήμουν πολύ μικρή, ο έρωτάς μου δεν βρήκε ανταπόκριση. Ωστόσο, όταν ξεκίνησα το πανεπιστήμιο, γίναμε εραστές. Ο Χικμέτ θύμωσε μαζί μου όταν άκουσε ότι έβγαινα ραντεβού. Με απειλούσε, λέγοντας: “Τι κάνεις με παντρεμένους άντρες; Θα σε μαρτυρήσω στην οικογένειά σου και αυτόν τον καθηγητή στη γυναίκα του”».

Η Εσίν στη συνέχεια ομολόγησε ότι η δολοφονία έγινε στο σπίτι της στο Κοτζαέλι, όπου την είχε επισκεφθεί το θύμα. «Πρώτα, ήθελε να έρθει στο σπίτι μου. Όταν αρνήθηκα, συναντηθήκαμε σε ένα εμπορικό κέντρο. Καβγαδίσαμε ξανά για το ίδιο θέμα. Στη συνέχεια πήγαμε για ψώνια στο εμπορικό κέντρο και μετά πήγαμε στο σπίτι μου. Όταν φτάσαμε σπίτι, καβγαδίσαμε ξανά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προσπάθησε να με πνίξει. Τον έσπρωξα μακριά. Έπεσε στο έδαφος και έμεινε ακίνητος. Πήγα στην κουζίνα και πήρα ένα μαχαίρι. Τρελαινόμουν. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έκανα. Ξαφνικά, υπήρχε αίμα παντού».

Μετά το περιστατικό, η 42χρονη γυναίκα είπε ότι τηλεφώνησε στην φίλη της από το πανεπιστήμιο, Ζεμτσί. «Ήρθε στο σπίτι μου. Όταν είδε το πτώμα, ρώτησε τι συνέβη. Του εξήγησα την κατάσταση. Θα πηγαίναμε πρώτα στην αστυνομία. Αλλά μετά αποφασίσαμε να εξαφανίσουμε το πτώμα. Μεταφέραμε το πτώμα στην τουαλέτα», είπε. Διαπιστώθηκε ότι οι δυο τους άφησαν το πτώμα στο σπίτι στο Κοτζαελί, πήγαν στο σπίτι του Χικμέτ Ακτσάι στη συνοικία Γιλντιρίμ του Μπαϊραμπάσα στην Κωνσταντινούπολη. Μπήκαν με το κλειδί που είχε πάνω του το θύμα, έψαξαν το σπίτι για στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να τους εκβιάσουν και στη συνέχεια έφυγαν από το σπίτι.

Όπως είπε η Εσίν στους αστυνομικούς, αφού επέστρεψε στο Κοτζαέλι, τηλεφώνησε στον καθηγητή χημείας της, ο Ερντογάν Γ., τον ενημέρωσε για την κι εκείνος έσπευσε να τη συναντήσει. «Αποφασίσαμε να μεταφέρουμε τη σορό. Αγοράσαμε μια κόκκινη βαλίτσα, βάλαμε μέσα στο πτώμα και με το αυτοκίνητο τον Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο Χικμέτ Ακτσάι, του οποίου το σώμα βρέθηκε στην ίδια περιοχή εκείνη την εποχή, θάφτηκε στο νεκροταφείο των ανώνυμων αφού κρατήθηκε για ένα χρονικό διάστημα χωρίς να αναγνωριστεί.

Ηχογραφημένες συνομιλίες

Μετά την αρχική αναφορά αγνοούμενου για τον Χικμέτ Ακτσάι, ομάδες του Γραφείου Αγνοουμένων διεξήγαγαν έρευνα στο σπίτι του και διαπίστωσαν ότι ορισμένες ηχογραφημένες συνομιλίες είχαν σταλεί προς έρευνα από τις Αρχές, αλλά δεν είχαν ακουστεί πλήρως. Μετά από αυτήν την έρευνα, οι κασέτες εντοπίστηκαν σε αρχεία δικαστηρίου και εξετάστηκαν ξανά.

Διαπιστώθηκε ότι οι ηχογραφήσεις, ενισχυμένες με προηγμένη τεχνολογία, περιείχαν κάποιες συνομιλίες μεταξύ της 42χρονης και του θύματος. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, ο Ακτσάι φέρεται να είπε: «Έχεις σεξουαλικές επαφές με παντρεμένους άντρες. Θα το πω στη μητέρα σου. Γνωρίζω επίσης τη γυναίκα αυτού του δασκάλου. Θα της πω για την κατάσταση».

Μάλιστα, η απείλησε λέγοντας: «Αν δεν τερματίσεις αυτή τη σχέση, θα διαλύσω και θα σε βάλω σε μια βαλίτσα».

