Τουρκία: Μπουνιές και κλωτσιές στη Βουλή μεταξύ Βουλευτών ΒΙΝΤΕΟ

Παρά τη σύγχυση και τις αντεγκλήσεις, ο Γκιουρλέκ ορκίστηκε εν μέσω της έντασης, με βουλευτές του AKP να σχηματίζουν κύκλο γύρω του. Αμέσως μετά, στο βήμα ανέβηκε και ο Τσιφτσί, ο οποίος ορκίστηκε με παρόμοιο τρόπο.

Τουρκία: Μπουνιές και κλωτσιές στη Βουλή μεταξύ Βουλευτών ΒΙΝΤΕΟ
11 Φεβ. 2026 16:28
Pelop News

Σκηνές απείρου κάλλους με γροθιές και κλωτσιές μεταξύ βουλευτών  εκτυλίχθηκαν στην Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Ακίν Γκιουρλέκ ως υπουργού Δικαιοσύνης και του Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργού Εσωτερικών, με αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών του CHP και του κυβερνώντος AKP.

Στην Ολομέλεια προσήλθαν ο εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ για να ορκιστεί υπουργός Δικαιοσύνης και ο κυβερνήτης του Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί για να αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών.

Το CHP υποστήριξε ότι ο Γκιουρλέκ δεν μπορούσε να ορκιστεί, καθώς δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση του γενικού εισαγγελέα. Το AKΡ αντέτεινε ότι η διαδικασία είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Μπεκίρ Μποζντάγ, δήλωσε ότι δεν υπήρξε διαδικαστική παρατυπία.

Γροθιές μεταξύ βουλευτών


Μετά την πρόσκληση του Μποζντάγ προς τον Γκιουρλέκ να ανέβει στο βήμα για να ορκιστεί, οι βουλευτές του CHP άρχισαν να διαμαρτύρονται και κατέλαβαν το βήμα. Βουλευτές του AKP κινήθηκαν επίσης προς το σημείο, με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή γύρω από το βήμα.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο βουλευτής του AKP στην Άγκυρα Οσμάν Γκιοκτσέκ επιτέθηκε με γροθιά στον βουλευτή του CHP από τη Σανλιούρφα, Μαχμούτ Τανάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τανάλ τραυματίστηκε στη μύτη και παρουσίασε αιμορραγία.

Παρά τη σύγχυση και τις αντεγκλήσεις, ο Ακίν Γκιουρλέκ ορκίστηκε εν μέσω της έντασης, με βουλευτές του AKP να σχηματίζουν κύκλο γύρω του. Αμέσως μετά, στο βήμα ανέβηκε και ο Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος ορκίστηκε με παρόμοιο τρόπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:44 «Επανάσταση» στο ιαπωνικό ποδόσφαιρο: Καταργείται η ισοπαλία
18:36 Ανδρος: Το νησί των καπεταναίων, τι να δείτε
18:28 Στέργιος Πιτσιόρλας για το λιμάνι Αιγίου: «Αυτός είναι ο δικός μας ρόλος…»
18:20 Ο πόνος δεν περνά – Συγκινεί η μητέρα της 24χρονης Γιολάντας που πέθανε από νευρική ανορεξία
18:16 Έμπρακτη στήριξη στο Πατρινό Καρναβάλι από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
18:13 Μητσοτάκης σε Ερντογάν για το casus belli: «Ώρα να αρθούν οι απειλές» – Συμφωνίες, συνεργασία και σαφείς διαφωνίες
18:12 Παναχαϊκή – Απόλλων: Πώς αλλάζουν οι εποχές…
18:12 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ο σκύλος μου είναι ο πιο πιστός άνδρας της ζωής μου
18:04 Πάτρα – Παιδοψυχιατρική Κλινική Καραμανδανείου: Στα πρόθυρα παραίτησης η ιατρική ομάδα
17:56 Καλλιθέα: Καλύτερη εικόνα για το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι – Θετικά νέα για δύο ακόμα παιδιά
17:46 Ανθεκτικότητα και θετικό πρόσημο για το Ελληνικό χρηματιστήριο
17:39 ΠΑΣΟΚ: Νέος εμφύλιος για τους συνέδρους από την Κρήτη
17:31 Αγρότες: Παρουσία στο Σύνταγμα και διαμαρτυρία στο Αίγιο – Συμπαράσταση στους «45»
17:23 Χαλάνδρι: Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του ΕΠΑΛ που έβαζε μαθητές να σκάβουν στο σχολείο
17:17 Αυτοί σφυρίζουν Παναχαϊκή, Θύελλα και Παναιγιάλειο
17:06 Βλάβη στον Οδοντωτό: Ακινητοποιήθηκαν δύο αμαξοστοιχίες – 77 επιβάτες και επιχείρηση απεγκλωβισμού
17:00 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: Φέτος 1€ στα σπίτια, του χρόνου 10€ σε βιομηχανίες – Πλέσσας: «Τα χαμηλότερα στην Ελλάδα»
16:53 Τέξας: Ανοιξε ο εναέριος χώρος γύρω από το Ελ Πάσο
16:48 Σύλλογος εκπαιδευτών οδήγησης: Στοίχημα για το 2026 η νέα πίστα εξετάσεων για δίκυκλα
16:40 Βουλή: Πολιτική σύγκρουση στην Ολομέλεια για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ