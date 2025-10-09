Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις τραγουδιστών και ηθοποιών λόγω ναρκωτικών

Σάλος στη γειτονική Τουρκία, από τη σύλληψη σταρ της χώρας, τραγουδιστών, ηθοποιών και influencer, προχώρησαν οι αρχές της χώρας με την κατηγορία χρήσης ναρκωτικών και διεργετικών.

Κατά τη διάρκεια έρευνας, οι τουρκικές αρχές ανέκριναν και έλαβαν δείγματα αίματος από 19 άτομα, ανάμεσά τους η τραγουδίστρια Χαντισέ, που έχει εκπροσωπήσει τη χώρα στην Eurovision, η ηθοποιός Μπεράκ Τουζουνατάτς, η τραγουδίστρια Ιρέμ Ντεριτζί και ο ηθοποιός Κουμπιλέι Άκα.

Όπως μεταδίδει η Hurriyet, μετά τις καταθέσεις, η σταρς μεταφέρθηκαν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο για τη λήψη δειγμάτων αίματος, ούρων και μαλλιών και στη συνέχεια σε νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο. Αμέσως μετά πέρασαν, ξανά, τις πόρτες του Αρχηγείο της Χωροφυλακής της Κωνσταντινούπολης και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η Χαντισέ, σύμφωνα με τουρκικά μέσα, σε δήλωσή της, ανέφερε: «Ήμουν αναστατωμένη επειδή ήξερα ότι ήμουν απολύτως καθαρή σε αυτό το θέμα. Με πλήγωσε πραγματικά».

«Αυτή η μάστιγα που λέγεται ναρκωτικά δεν είναι πουθενά κοντά μου. Όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα μείνω καν σε ένα περιβάλλον όπου συζητούνται αυτά τα θέματα. Είναι τεράστιο λάθος έστω και να συνδεθεί το όνομά μου με τα ναρκωτικά. Έχω χαράξει μια πορεία εδώ και 14 χρόνια. Είμαι αρκετά χαζή για να θέσω σε κίνδυνο αυτή την καριέρα με τον εθισμό στα ναρκωτικά;» τόνισε η τραγουδίστρια.

Μετά την απελευθέρωσή της το ίδιο βράδυ, η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή για την προγραμματισμένη συναυλία της στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το BBC, η προσαγωγή των σταρς σόκαρε την τουρκική βιομηχανία του θεάματος. Η κίνηση αυτή ρχεται σε ένα κλίμα αυξανόμενων ανησυχιών στη χώρα σχετικά με την ελευθερία του λόγου. Οι αντίπαλοι του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλούν μια ευρύτερη καταστολή εναντίον καλλιτεχνών, μέσων ενημέρωσης και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης στη χώρα τους τελευταίους μήνες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



