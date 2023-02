Τουρκία: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής μετά τους σεισμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Πριν και μετά τους φονικούς σεισμούς 7,8 και 7,7 Ρίχτερ στην Τουρκία… Οι δορυφορικές εικόνες από τις περιοχές Antakya, Islahiye, Kahramanmaras, Nurdagi αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί.

Σεισμός – Τουρκία: Γυναίκα και παιδί ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά από 150 ώρες! Ξεπέρασαν τους 33.000 οι νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ

Τις δορυφορικές εικόνες παρουσιάζει το πρακτορείο Anadolu σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter…

• Antakya

• Islahiye

• Kahramanmaras

• Nurdagi

Before and after satellite images show scale of earthquake destruction in southern Türkiye

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/4AJHVWa4cC

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023