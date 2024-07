Τουρκία: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Σμύρνης λόγω πυρκαγιάς

Μαίνεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Σμύρνη της Τουρκίας, με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο της πόλης να παραμείνει κλειστό.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Σμύρνης υποχρέωσε τις τουρκικές αρχές να κλείσουν προσωρινά τον διεθνή αερολιμένα «Αντνάν Μεντερές», δίνοντας εντολή για εκτροπή των εισερχόμενων πτήσεων σε κοντινές πόλεις, έγινε γνωστό σήμερα από την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Pegasus.

Σε ανάρτηση της Pegasus στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) αναφέρεται ότι ο διεθνής αερολιμένας «Αντνάν Μεντερές» έκλεισε προσωρινά και ότι οι εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονται προς το αεροδρόμιο της Αλικαρνασσού (Μπόντρουμ).

Επτά αεροσκάφη και 16 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού στο πύρινο μέτωπο, ενώ δεκάδες πυροσβέστες με 35 οχήματα επιχειρούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της πυρκαγιάς.

İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı’na yakın bir konumda yangın çıktı. pic.twitter.com/dKf5DYJ9KJ — Yavuz Alptekin (@YavuzAlptekin_) July 18, 2024

A fire continues for the third day at a paper factory in Izmir, Turkey, according to local media.#BREAKING #turkey #Izmir pic.twitter.com/mbMnw5s6wi — Target Reporter (@Target_Reporter) July 16, 2024

