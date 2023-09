Τουρκία: Έκρηξη σε πολυκατοικία – 1 νεκρός και 4 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Έκρηξη σημειώθηκε σε πολυώροφο κτίριο στο Σιρινεβλέρ της Τουρκίας, πιθανότατα από φυσικό αέριο. Τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα για να παραλάβουν τραυματίες, ενώ κινητοποιήθηκε και η αστυνομία.

An explosion occurred in a building in Şirinevler, Istanbul. Many ambulances were dispatched to the scene after the explosion, which was said to be caused by natural gas blast.#istanbul #şirinevler #patlama #doğalgaz #explosion pic.twitter.com/euGVPsJDeY

