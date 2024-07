Τουρκία: Επιθέσεις σε καταστήματα Σύρων προσφύγων ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες ανδρών επιτέθηκαν σε καταστήματα και περιουσίες Σύρων στην πόλη Καϊσερί (Καισάρεια) στην κεντρική Τουρκία την Κυριακή το βράδυ, μετά τη σύλληψη ενός Σύρου που κατηγορείται για παρενόχληση παιδιού.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα των οποίων ελέγχθηκε από το AFP, δείχνουν άνδρες να σπάνε τη βιτρίνα παντοπωλείου το οποίο ανήκε σε Σύρους και να το πυρπολούν.

Σε άλλα βίντεο νεαροί άνδρες επιτίθενται σε δίκυκλα και οχήματα με πέτρες και μεταλλικά αντικείμενα στην ίδια συνοικία στο νότιο τμήμα της Καϊσερί, όπου ζουν πολλοί πρόσφυγες που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο στη Συρία.

Άλλα καταστήματα και περιουσίες Σύρων έγιναν επίσης στόχος επιθέσεων, σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

«Δεν θέλουμε πια τους Σύρους! Δεν θέλουμε πια ξένους!», φώναζε ένας άνδρας σε βίντεο που τραβήχθηκε στη διάρκεια της νύκτας.

Μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της νύκτας στην πόλη προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία, όπως μετέδωσε το DHA.

Οι αρχές του Καϊσερί ζήτησαν από τους κατοίκους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, διευκρινίζοντας σε ανακοίνωσή τους ότι το 5χρονο παιδί, θύμα παρενόχλησης, είναι επίσης συριακής καταγωγής.

Η Τουρκία φιλοξενεί περίπου 3,2 εκατ. Σύρους πρόσφυγες και έχει συγκλονιστεί επανειλημμένα από ξενοφοβικές ταραχές τα τελευταία χρόνια, οι οποίες συχνά ξεσπούν έπειτα από τη διάδοση φημών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Anti-migrant pogroms took place in #Kayseri at night. According to media reports, the reason was that the Syrian raped a child. The Turks began attacking migrants, smash and set fire to their houses, shops and cars.#Turkey #Syria pic.twitter.com/qXjOymCGWX

— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) July 1, 2024