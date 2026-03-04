Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει: «Ένας βαλλιστικός πύραυλος, που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, αφού διέσχισε τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε έγκαιρα από την πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μεταξύ άλλων η Άγκυρα σημειώνει πως: «Κάθε βήμα που θα ληφθεί για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα είναι αποφασιστικό και χωρίς δισταγμό. Σας υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε εχθρική στάση απέναντι στη χώρα μας».

Επίσης, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο, το πυρομαχικό που έπεσε στην περιοχή Ντερτιόλ της επαρχίας Χατάι ήταν μέρος του συστήματος αεράμυνας της Τουρκίας, που αναχαίτισε την απειλή στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες από το περιστατικό.

