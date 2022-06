Τουρκία: Οι ΗΠΑ θα πουλήσουν τελικά F-16 στην Άγκυρα

Λίγες ώρες μετά τη συμφωνία της Τουρκίας για ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και ενώ προηγουμένως ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε διαμηνύσει πως οι ΗΠΑ «δεν προσέφεραν ανταλλάγματα» στην Άγκυρα, τα νέα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού δείχνουν ότι ο Ερντογάν μάλλον κατάφερε να τα βρει με τις ΗΠΑ για τα F-16, ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθι στις σχέσεις των δύο χωρών για πολλά χρόνια.

Η Celeste Wallander, βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, εμφανίστηκε να δηλώνει δημοσίως πως «οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως τα σχέδια εκσυγχρονισμού του στόλου των F-16 της Τουρκίας».

NEW on US policy on Turkish F16s: On the record from Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs Celeste Wallander: “The US fully supports Turkey’s modernization plans for Turkey’s F-16 fleet…

