Τουρκία: Οξύνθηκαν τα πνεύματα μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών στην συνέλευση του Εύξεινου Πόντου – ΒΙΝΤΕΟ

Πιάστηκαν… κυριολεκτικά στα χέρια Ουκρανοί και Ρώσοι κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου, στην Τουρκία.

Το περιστατικό συνέβη όταν ,οι Ουκρανοί επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν, για την εισβολή της Ρωσίας στην χώρα τους, την ώρα που πήρε τον λόγο η εκπρόσωπος της Ρωσίας.

Η συνεδρίαση γινόταν σε ξενοδοχείο στην Άγκυρα και όλα κυλούσαν ομαλά, μέχρι που έλαβε το λόγο η εκπρόσωπος της Ρωσίας, Όλγα Τιμοφέεβα. Εκείνη τη στιγμή ξέσπασε ένταση, όταν Ουκρανοί αντιπρόσωποι πήγαν πίσω της και άπλωσαν μια ουκρανική σημαία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Μουσταφά Σεντόπ παρενέβη στην πρωτοβουλία διαμαρτυρίας της ουκρανικής αντιπροσωπείας, για να ηρεμήσουν τα πράγματα, αλλά Ρώσοι και Ουκρανοί ήταν ακάθεκτοι και άρχισαν τα σπρωξίδια. Η συνεδρίαση αφορούσε την 30ή Επετειακή Κοινοβουλευτική Σύνοδο Κορυφής.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Τιμοφέεβα η ουκρανική αντιπροσωπεία στάθηκε πίσω της και άνοιξε τη σημαία της Ουκρανίας, αλλά και την σημαία της υπερεθνικιστικής οργάνωση Right Sector φωνάζοντας συνθήματα κατά της Ρωσίας. Όπως μεταδίδει το Ανατολού, ακολούθησε σύντομος καυγάς μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς η ρωσική αποστολή προσπάθησε να αποτρέψει αυτή την ενέργεια των Ουκρανών.

Η επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, η Άννα Πούτροβα είχε εγκαταλείψει την θέση της καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας της Τιμοφέεβα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Σέντοπ, ο οποίος διέκοψε την συνεδρίαση για λίγο, ζήτησε να αποβληθεί η ουκρανική επιτροπή, εκτός της αίθουσας. «Όποιος έχουμε υποσχεθεί ότι θα μιλήσει εδώ θα μιλήσει. Δεν θα διαταράξω την ειρήνη και την τάξη αυτής της συνάντησης. Αν κάποιος έχει τέτοια πρόθεση, ας φύγει.», είπε ο Σεντόπ.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara

Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023