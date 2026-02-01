Τουρκία: Τροχαίο δυστύχημα στην Αττάλεια με 9 νεκρούς και 26 τραυματίες

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας.

«Εννιάαπό τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των εμπλεκομένων στο δυστύχημα.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.

