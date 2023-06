Τουρκία: Ζητά να γίνουν «τουρκικά» τα Στενά των Δαρδανελίων – Νέα εμπόδια στο ΝΑΤΟ 

Νέες απαιτήσεις φέρνει στο τραπέζι η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, με φόντο την έγκριση των νέων αμυντικών σχεδίων της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Al Monitor», η Τουρκία ζητά από το NATO να χαρακτηριστούν τα Στενά των Δαρδανελίων (Ελλήσποντος) ως «Τουρκικά Στενά», πράγμα που μπορεί να δώσει στην Άγκυρα περισσότερο έλεγχο σχετικά με το ποιος «μπαίνει» και ποιος «βγαίνει» από τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο μέσω της Θάλασσας του Μαρμαρά.

Όπως αναφέρουν ανώνυμες πηγές στο Al Monitor, η Τουρκία βάζει «φρένο» στο κείμενο του αναθεωρημένου αμυντικού σχεδίου της Συμμαχίας. Ανάμεσα στις αντιρρήσεις που θέτει, θέλει το κείμενο να αναφέρεται σε κρίσιμες πλωτές οδούς που συνδέουν τη Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο ως «Τουρκικά Στενά» και όχι ως «Στενά».

Η Σύμβαση του Μοντρέ του 1936, η οποία ρυθμίζει τη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, τα αναφέρει απλώς ως «Στενά». Αν αυτές οι θαλλάσιες οδοί γίνουν τουρκικές, τότε «μπορεί να υπονομευτούν τα δυτικά συμφέροντα», αναφέρουν οι πηγές.

Η Ελλάδα αντιστέκεται σθεναρά στις αξιώσεις της Τουρκίας και η Βρετανία προσπαθεί να μεσολαβήσει ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές.

Όπως είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα και το OnAlert, η Τουρκία μπλοκάρει την αναθεώρηση των αμυντικών σχεδίων του NATO, καθώς διαφωνεί με τη διατύπωση των γεωγραφικών τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Τα αμυντικά σχέδια περιλαμβάνουν χιλιάδες σελίδες μυστικών στρατιωτικών σχεδίων που θα περιγράφουν λεπτομερώς πώς θα απαντούσε η συμμαχία σε μια ρωσική επίθεση. Όπως αναφέρουν διπλωμάτες της Συμμαχίας, «υπάρχει μία ακόμη ευκαιρία να λυθεί το πρόβλημα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους τον Ιούλιο».

Η ατζέντα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ερχόμενη σύνοδο είναι «φορτωμένη», καθώς αναμένεται να έχει συνομιλίες για την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, για την έγκριση του αναθεωρημένου αμυντικού σχεδίου, αλλά και την συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

“I spoke yesterday to President @RTErdogan 🇹🇷 & I’m in contact with the Swedish 🇸🇪 & Finnish 🇫🇮 governments. We agreed to convene a high level meeting in Brussels before the #NATOSummit. The aim is to make progress in completing #Sweden‘s accession to #NATO” – SG @jensstoltenberg pic.twitter.com/cVuaLBKTRp

— Oana Lungescu (@NATOpress) June 26, 2023