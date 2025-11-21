Τουρκική επίθεση για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό χάρτη: Κατηγορίες για “παραβίαση δικαιοδοσίας” σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Νέο μέτωπο ανοίγει η Τουρκία με αφορμή την ενημέρωση του ελληνικού χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην πλατφόρμα της Κομισιόν. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, κατηγορεί την Αθήνα ότι με το MSP επιχειρεί να «νομιμοποιήσει» θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο που «βρίσκονται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας», επαναφέροντας στο προσκήνιο τις γνωστές τουρκικές διεκδικήσεις.

Στη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, υπενθυμίζει ότι η Τουρκία έχει ήδη παρουσιάσει τον δικό της εθνικό MSP, τον οποίο κοινοποίησε στη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO. Παράλληλα, κατηγορεί την Ελλάδα ότι επιχειρεί, μέσω της ΕΕ, να «επικυρώσει» αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο –την οποία δεν έχει ανακηρύξει– χρησιμοποιώντας τον χάρτη MSP.

Η Άγκυρα επαναφέρει και τη θέση της για την τουρκική υφαλοκρηπίδα, παραπέμποντας στη ρηματική διακοίνωση προς τον ΟΗΕ το 2020. Σε αυτή τη βάση, η Τουρκία υποστηρίζει ότι η ΑΟΖ που απεικονίζεται στον ελληνικό χάρτη βρίσκεται «εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Όπως αναφέρεται, οι προσπάθειες της Ελλάδας να συμπεριλάβει τις θέσεις της για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα στον MSP «χωρίς οριοθέτηση με τους γείτονες» χαρακτηρίζονται «παράνομες» και «μονομερείς» από το τουρκικό ΥΠΕΞ, το οποίο δηλώνει ότι τις απορρίπτει στο σύνολό τους.

