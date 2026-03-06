Τουρκική πρόκληση με Δένδια: «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο» γράφει η Sabah για τους Patriot στην Κάρπαθο

Νέο κύμα αντιδράσεων στην Τουρκία προκάλεσε η ανάπτυξη συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, με την τουρκική εφημερίδα Sabah να στοχοποιεί ευθέως τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Στο σημερινό της πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα κυκλοφορεί με τον τίτλο «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια της Άγκυρας για την ελληνική κίνηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα –όπως υποστηρίζεται από την τουρκική πλευρά– προχώρησε σε «επικίνδυνες ενέργειες» στο Αιγαίο, επικαλούμενη ως αφορμή τις εξελίξεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται ότι το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε έντονη αντίδραση, υποστηρίζοντας πως οι εξηγήσεις που έχει δώσει η ελληνική πλευρά δεν είναι επαρκείς και προειδοποιώντας ότι η Άγκυρα θα αντιδράσει «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» σε κάθε κίνηση της Ελλάδας που θεωρεί προβληματική.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Την Πέμπτη το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για το ζήτημα, με τον εκπρόσωπό του Οντσού Κετσελί να επαναφέρει τις γνωστές θέσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Στη δήλωσή του υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να στρατιωτικοποιεί τα νησιά της περιοχής και επικαλέστηκε τις Συνθήκες της Λωζάννης και των Παρισίων ως βάση για τις τουρκικές θέσεις.

Η απάντηση της Αθήνας

Η ελληνική πλευρά απάντησε άμεσα στις τουρκικές αιτιάσεις. Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού χαρακτήρισε τις τουρκικές αναφορές «ανυπόστατες» και «μονομερείς», σημειώνοντας ότι πρόκειται για επιχειρήματα που έχουν επανειλημμένα απορριφθεί.

Όπως ανέφερε, το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Η ίδια υπογράμμισε επίσης ότι η Τουρκία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη των Παρισίων, τονίζοντας ότι οι διεθνείς συμφωνίες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

«Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ τόνισε ότι η ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της αμυντικής προετοιμασίας της χώρας.

«Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», ανέφερε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



