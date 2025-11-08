Τουρκική πρόκληση, στρατιωτικό όχημα της στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο

Παρέμβαση από τον ΟΗΕ

08 Νοέ. 2025 18:25
Στην Κύπρο είχαμε μία ακόμη πρόκληση συνέβη σήμερα Σάββατο 08.11.2025, όταν στρατιωτικό όχημα από τα κατεχόμενα, μπήκε στη νεκρή ζώνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Δένεας, με το τουρκικό στρατιωτικό όχημα να μπαίνει στη νεκρή ζώνη για να εκδιώξει Ελληνοκύπριο γεωργό που πήγε να καλλιεργήσει το χωράφι του, σύμφωνα με το Sigmalive.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, γύρω στις 10 το πρωί Ελληνοκύπριος γεωργός εισήλθε στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Δένειας για να καλλιεργήσει το χωράφι του.

Ύστερα από λίγο, στρατιωτικό όχημα των κατοχικών δυνάμεων κατευθύνθηκε προς τον γεωργό, ζητώντας του να αποχωρήσει.

Στη συνέχεια, μετέβησαν στο σημείο μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ο γεωργός αποχώρησε. Αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το όχημα των κατοχικών δυνάμεων επέστρεψε σε λίγη ώρα και στη συνέχεια επέστρεψαν και τα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Τόσο οι Τούρκοι στρατιώτες όσο και οι άνδρες της ειρηνευτικής Δύναμης, αποχώρησαν από τη νεκρή ζώνη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Για το περιστατικό είναι ενήμερο το Υπουργείο Άμυνας
