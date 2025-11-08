«Παγώνει» η επισιτιστική βοήθεια στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο δίνει παράταση στην κυβέρνηση Τραμπ εν μέσω shutdown

Νέα διάσταση παίρνει η κρίση του παρατεταμένου shutdown στις ΗΠΑ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την άμεση καταβολή των επιδομάτων σίτισης σε εκατομμύρια πολίτες, αφήνοντας αβέβαιες χιλιάδες οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

08 Νοέ. 2025 12:24
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν υποχρεούται να καταβάλει άμεσα τα επιδόματα επισιτιστικής βοήθειας του προγράμματος SNAP, παρά την προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που απαιτούσε την πληρωμή έως το βράδυ της Παρασκευής.

Η εξέλιξη αυτή παρατείνει την αβεβαιότητα για περίπου 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, ανάμεσά τους και εκατομμύρια παιδιά, που βασίζονται στο πρόγραμμα για τη διατροφή τους.

Το πρόγραμμα SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) αποτελεί τον βασικό μηχανισμό στήριξης των πιο ευάλωτων νοικοκυριών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, λόγω του παρατεταμένου «λουκέτου» στη λειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, οι πληρωμές είχαν παγώσει, προκαλώντας ουρές σε συσσίτια και κέντρα διανομής τροφίμων σε πολλές Πολιτείες.

Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη διαδικασία, δίνοντας επιπλέον χρόνο για να εξεταστεί το αίτημα της κυβέρνησης. Η απόφαση, στην οποία πλειοψήφησαν οι συντηρητικοί δικαστές, δίνει ανάσα χρόνου στην κυβέρνηση, όχι όμως και στους πολίτες που πλήττονται.

Η καθυστέρηση στην καταβολή των επιδομάτων προκαλεί έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς αξιωματούχους, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση για κοινωνική αδιαφορία.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, δήλωσε: «Είναι ντροπή που η κυβέρνηση επέλεξε να προσφύγει στη δικαιοσύνη αντί να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στον αμερικανικό λαό».

Το shutdown, που είναι το μακροβιότερο στην ιστορία των ΗΠΑ, ξεκίνησε μετά τη διακοπή χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης την 30η Σεπτεμβρίου, λόγω αδιεξόδου μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για τον νέο προϋπολογισμό.

Καθώς η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται, εκατομμύρια Αμερικανοί εξακολουθούν να βρίσκονται χωρίς βασική επισιτιστική στήριξη, αναμένοντας αν και πότε θα εγκριθεί η εκταμίευση των κονδυλίων.
