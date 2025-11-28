Τούρκοι αναλυτές προειδοποιούν για στρατιωτική εμπλοκή στην Κύπρο λόγω συμφωνίας ΑΟΖ με Λίβανο

Τούρκοι σχολιαστές και πολιτικοί αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική παρέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο, σε αντίδραση στη συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, την οποία αποδίδουν σε επιρροή του Ισραήλ. Η συμφωνία, που υπεγράφη στις 26 Νοεμβρίου 2025 στο Βηρυτό, χαρακτηρίζεται από την Άγκυρα ως μη δεκτή, καθώς αγνοεί τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και παραβιάζει τα δικαιώματα της Τουρκίας στις ανατολικές Μεσόγειο.

Ο Ιντρίς Αρικάν, διευθυντής σύνταξης του CNN Türk, τόνισε σε σχόλιά του ότι τα δικαιώματα στην Κύπρο αφορούν όχι μόνο το νησί αλλά και τις περιβάλλουσες θάλασσες, τα οποία δεν πρέπει να παραβιαστούν. «Η Τουρκία προχώρησε σε παρόμοια ενέργεια στη Λιβύη, εμποδίζοντας τον Χαφτάρ να καταλάβει την εξουσία και να παραβιάσει τα δικαιώματα του λαού», δήλωσε, παραπέμποντας σε ανακοίνωση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με τον Αρικάν, η ανακοίνωση αυτή υποδηλώνει ότι η Άγκυρα μπορεί να προχωρήσει σε διπλωματικές ή στρατιωτικές κινήσεις για την προστασία των Τουρκοκυπρίων, είτε άμεσα είτε στο μέλλον.

Ο πολιτικός αναλυτής της εφημερίδας Hürriyet, Αμπντουλκαδίρ Σελβί, εξέφρασε απορία για την τροπή των εξελίξεων, αναφερόμενος σε προηγούμενες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου Νατζίν Μικάτι, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την Τουρκία ως βασικό εταίρο μετά τον Θεό. «Τώρα φαίνεται ότι το Ισραήλ επέβαλε τη θέλησή του, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η συμφωνία υποστηρίχθηκε από το Ισραήλ», ανέφερε ο Σελβί, υπονοώντας αλλαγή στάσης της Βηρυτού μετά την επίλυση εσωτερικών κρίσεων.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε δήλωση καταδικάζοντας ρητά τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία συμφωνία που αγνοεί τα δικαιώματα της ΤΔΒΚ». Η Άγκυρα θεωρεί ότι η συμφωνία όχι μόνο παραβιάζει τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων αλλά και του λιβανέζικου λαού, εκφράζοντας ταυτόχρονα ετοιμότητα για συνεργασία με τη Βηρυτό στα θαλάσσια ζητήματα.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στην Τουρκία, υπογράμμισε τη γεωπολιτική θέση της χώρας του ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, εμπνευσμένη από τον δικέφαλο αετό των Σελτζούκων. «Για χίλια χρόνια, άνθρωποι κάθε φυλής, θρησκείας και καταγωγής ζουν ελεύθερα σε αυτά τα εδάφη χωρίς φόβο ή καταπίεση», δήλωσε, τονίζοντας την ιστορική συνύπαρξη πολλών πολιτισμών. Ο Ερντογάν χαρακτήρισε την επίσκεψη του Πάπα ως ένδειξη βούλησης για εποικοδομητικές σχέσεις με τους Μουσουλμάνους, σημειώνοντας ότι ο Λέων ΙΔ’, όπως και ο προκάτοχός του Φραγκίσκος, θα επισκεφθεί τη Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων και το Μπλε Τζαμί στην Κωνσταντινούπολη. Ο Πάπας έφτασε χθες στην Άγκυρα με τιμές αρχηγού κράτους και κανονιοβολισμούς.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έστειλε μήνυμα για την προστασία της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας όλων, σε μια χώρα όπου η θρησκεία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κοινωνία. «Είναι σημαντικό να προστατευτεί η ελευθερία όλων των τέκνων του Θεού, ανεξαρτήτως καταγωγής, φτώχειας ή πλούτου», τόνισε.

Η συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου, που βασίζεται στη γραμμή της μέσης, κλείνει ένα ανοιχτό ζήτημα δύο δεκαετιών, από το 2007, και ανοίγει τον δρόμο για έρευνες υδρογονανθράκων και ηλεκτρική διασύνδεση. Η Τουρκία, η οποία δεν αναγνωρίζει τις συμφωνίες ΑΟΖ της Κύπρου με Αίγυπτο, Ισραήλ και Λίβανο, βλέπει την εξέλιξη ως απειλή για τη δική της «Γαλάζια Πατρίδα» και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

