Τουρκοβούνια: Έπεσε σε γκρεμό 7 μέτρων προσπαθώντας να πετάξει χαρταετό

Άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιχείρηση απεγκλωβισμού από 6 πυροσβέστες

23 Φεβ. 2026 17:57
Pelop News

Ατύχημα ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα, στα Τουρκοβούνια, μια περιοχή δημοφιλή για το πέταγμα χαρταετών. Ένας άνδρας έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε γκρεμό ύψους περίπου επτά μέτρων.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να λαμβάνει κλήση στις 14:30. Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον τραυματία και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

