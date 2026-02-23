Τουρκοβούνια: Έπεσε σε γκρεμό 7 μέτρων προσπαθώντας να πετάξει χαρταετό

Ατύχημα ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα, στα Τουρκοβούνια, μια περιοχή δημοφιλή για το πέταγμα χαρταετών. Ένας άνδρας έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε γκρεμό ύψους περίπου επτά μέτρων.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να λαμβάνει κλήση στις 14:30. Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον τραυματία και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



