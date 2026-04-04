Τουρνάς από το Πολιτικής Προστασίας: «Η επιτυχία δεν είναι ευχή, πρέπει να είναι επιλογή»

Με σαφές μήνυμα επιστροφής στη μάχη της πολιτικής προστασίας και με το βλέμμα στραμμένο στο φετινό καλοκαίρι, πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η τελετή παράδοσης – παραλαβής ανάμεσα στον απερχόμενο υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον νέο υπουργό Ευάγγελο Τουρνά. Ο τελευταίος επιστρέφει σε γνώριμο πεδίο, καθώς είχε ήδη διατελέσει υφυπουργός στο ίδιο υπουργείο, ενώ στη θέση του υφυπουργού παραμένει ο Κώστας Κατσαφάδος.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς στάθηκε από την αρχή στη σημασία της νέας του αποστολής, υπενθυμίζοντας ότι είχε αποχωρήσει από το ίδιο υπουργείο πριν από πέντε μήνες. Όπως είπε, η ζωή κάνει κύκλους και τον φέρνει ξανά στο ίδιο σταυροδρόμι, ενώ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και για την ανάθεση ενός τόσο κρίσιμου και νευραλγικού χαρτοφυλακίου. Η τοποθέτησή του έδειξε ότι αντιλαμβάνεται τον νέο του ρόλο όχι ως απλή επιστροφή, αλλά ως αποστολή με αυξημένο βάρος ευθύνης.

Ο νέος υπουργός ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να δουλέψει με πνεύμα καθημερινής συνεργασίας, ανοιχτής επικοινωνίας και έγκαιρης ανίχνευσης απειλών από την κλιματική κρίση, ώστε ο μηχανισμός να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στα γεγονότα πριν αυτά εξελιχθούν. Με αυτή τη γραμμή επιχείρησε να δώσει έμφαση στην πρόληψη και όχι μόνο στην εκ των υστέρων διαχείριση των κρίσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ίδιο τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο χαρακτήρισε ώριμο και ενισχυμένο σε ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 600 ΠΕΘ, ώστε να είναι διαθέσιμοι στη νέα αντιπυρική περίοδο. Η αναφορά αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με την επιχειρησιακή ετοιμότητα του κράτους μπροστά στους πιο δύσκολους μήνες του χρόνου.

Ο Τουρνάς στάθηκε επίσης στη συλλογική διάσταση της προσπάθειας, μιλώντας για έναν ισχυρό μηχανισμό που στηρίζεται στη συνεργασία όλων των φορέων της Πολιτικής Προστασίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των δασικών υπηρεσιών και φυσικά των εθελοντών, στους οποίους έκανε ειδική μνεία. Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο: η επιτυχία δεν μπορεί να είναι ατομική υπόθεση, αλλά αποτέλεσμα κοινής διοίκησης και κοινής δράσης.

Αυτό ακριβώς συμπύκνωσε και στη φράση με την οποία έδωσε τον κεντρικό τόνο της νέας του θητείας: «Η επιτυχία δεν είναι ευχή, πρέπει να είναι επιλογή». Με τη διατύπωση αυτή επιχείρησε να μετατρέψει την πολιτική προστασία από πεδίο διαρκούς δοκιμασίας σε πεδίο οργανωμένης προετοιμασίας και πειθαρχημένης αντίδρασης.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον Γιάννη Κεφαλογιάννη για το έργο του, λέγοντας ότι πήγε τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ένα βήμα πιο πέρα, και δήλωσε βέβαιος ότι όλοι μαζί θα δώσουν τον αγώνα ώστε και το φετινό καλοκαίρι να υπάρξει ακόμη καλύτερη προετοιμασία και αποτελεσματικότερη αντιπυρική περίοδος. Έτσι, η τελετή παράδοσης – παραλαβής δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και καθαρό επιχειρησιακό μήνυμα: το φετινό καλοκαίρι έχει ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα.

