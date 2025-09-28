Τουρνουά «Μιχάλης Δημητρακόπουλος»: Και η ΕΑΠ στον τελικό

Στον δεύτερο ημιτελικό του τουρνουά«Μιχάλης Δημητρακόπουλος» που διοργανώνεται στο Αίγιο από τον Αστέρα Τέμενης, η ΕΑΠ νίκησε τον οικοδέσποινα ομάδα με σκορ 62-54.

Πλέον, το πρόγραμμα της Κυριακής διαμορφώνεται ως εξής: Μικρός τελικός: Αστέρας Τέμενης-Ολυμπιάδα (18.00). Μεγάλος τελικός: ΕΑΠ-Α.Ο. Δύμης ΄07 (20.00).

Στο περιθώριο των δύο ημιτελικών, βραβεύτηκε από το μέλος της διοίκησης του Αστέρα Τέμενης Χρήστο Γκανά, ο πρώην αθλητής του συλλόγου και νυν της Ολυμπιάδας Δημήτρης Καρακάσης για την προσφορά του στην ομάδα της Αιγιάλειας.

