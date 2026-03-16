Τραμπ: «Αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ θα είναι κακό για το ΝΑΤΟ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν σε μεγάλο βαθμό κοινές στρατιωτικές επιδιώξεις στον πόλεμο με το Iran, αν και παραδέχθηκε ότι οι στόχοι των δύο χωρών δεν είναι απολύτως ταυτόσημοι. Παράλληλα, υπογράμμισε τον στενό συντονισμό των ενόπλων δυνάμεων Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, ενώ προειδοποίησε τους συμμάχους του NATO για τις ευθύνες τους στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

«Παρόμοιοι στόχοι» ΗΠΑ και Ισραήλ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ σημείωσε ότι οι στρατηγικοί στόχοι των δύο χωρών είναι σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένοι, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων.

«Νομίζω ότι έχουμε παρόμοιους στόχους, πραγματικά, αλλά μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί», δήλωσε όταν ρωτήθηκε αν η στρατηγική του Ισραήλ διαφέρει από εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι στρατοί των δύο χωρών συνεργάζονται στενά, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική σχέση είναι ισχυρή και καλά συντονισμένη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό αμερικανικών οπλικών συστημάτων, από μαχητικά αεροσκάφη μέχρι πυραυλικά συστήματα αεράμυνας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για οπλισμό που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ.

Προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει «πολύ κακό μέλλον» εάν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν συμβάλουν ενεργά στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Όπως υποστήριξε, είναι λογικό οι χώρες που επωφελούνται από τη λειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού να βοηθήσουν στην προστασία της.

«Αν δεν υπάρξει απάντηση ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπενθύμισε επίσης τη βοήθεια που έχουν προσφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ukraine στον πόλεμο με τη Ρωσία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναμένει αντίστοιχη στήριξη από τους συμμάχους.

Όταν ρωτήθηκε τι είδους βοήθεια ζητά, απάντησε ότι θα μπορούσε να περιλαμβάνει από ναρκαλιευτικά πλοία έως στρατιωτικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση απειλών από τις ιρανικές ακτές, όπου –όπως είπε– δρουν δυνάμεις που χρησιμοποιούν drones και ναυτικές νάρκες.

«Θετικές απαντήσεις» για την ασφάλεια της περιοχής

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη λάβει ορισμένες θετικές απαντήσεις από χώρες στις οποίες απευθύνθηκε ζητώντας βοήθεια για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν είναι όλες οι κυβερνήσεις πρόθυμες να εμπλακούν.

«Είχαμε κάποιες θετικές απαντήσεις. Είχαμε και μερικούς που θα προτιμούσαν να μην εμπλακούν», δήλωσε, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι αρκετά κράτη διαθέτουν στρατιωτικά μέσα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στις επιχειρήσεις ασφαλείας, όπως ναρκαλιευτικά ή εξειδικευμένα πολεμικά πλοία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι χώρες που εξαρτώνται ενεργειακά από την περιοχή θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στην προστασία της.

«Απαιτώ πραγματικά από αυτές τις χώρες να έρθουν και να προστατεύσουν τη δική τους περιοχή, γιατί από εκεί παίρνουν την ενέργειά τους», σημείωσε.

Δυσαρέσκεια προς τον Βρετανό πρωθυπουργό

Ο Τραμπ εξέφρασε παράλληλα τη δυσαρέσκειά του προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατηγορώντας το Λονδίνο ότι δεν παρείχε άμεση στήριξη στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

Όπως δήλωσε, όταν ζήτησε από τη βρετανική κυβέρνηση να συνδράμει, η απάντηση ήταν αρνητική, ενώ η αποστολή δύο πλοίων ανακοινώθηκε μόνο μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Χρειαζόμαστε αυτά τα πλοία πριν κερδίσουμε, όχι μετά», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι –κατά την άποψή του– η συμμαχία στο ΝΑΤΟ λειτουργεί συχνά ως «μονόδρομος».

Πιέσεις και προς την Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβάλει προγραμματισμένη σύνοδο με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, προκειμένου να πιέσει το Πεκίνο να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως υποστήριξε, η Κίνα λαμβάνει περίπου το 90% του πετρελαίου της μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού και επομένως έχει συμφέρον να συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μία ημέρα αφότου ο Τραμπ κάλεσε χώρες όπως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχουν σε μια ευρύτερη διεθνή προσπάθεια για την προστασία του θαλάσσιου περάσματος, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

«Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία»

Αναφερόμενος στην πορεία της σύγκρουσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει συνομιλίες με την Τεχεράνη, ωστόσο –όπως είπε– η ιρανική πλευρά δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

«Έχουμε συνομιλίες μαζί τους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι», ανέφερε, προσθέτοντας πάντως ότι η επίτευξη συμφωνίας δεν βρίσκεται «πολύ μακριά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν δεχθεί ισχυρά πλήγματα από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που πραγματοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Αντιδράσεις για email συγκέντρωσης χρημάτων

Τέλος, ο Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει αντιδράσεις που προκάλεσε email συγκέντρωσης χρημάτων από την πολιτική επιτροπή δράσης του, Never Surrender Inc..

Το μήνυμα περιλάμβανε φωτογραφία από τελετή επαναπατρισμού πεσόντων Αμερικανών στρατιωτικών στη βάση Dover Air Force Base και προωθούσε συνδρομή με τίτλο «National Security Briefing Membership», καλώντας υποστηρικτές να κάνουν δωρεές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είχε δει το συγκεκριμένο email πριν αποσταλεί.

«Δεν το είδα. Κάποιος το στέλνει. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που εργάζονται για εμάς, αλλά δεν υπάρχει κανείς καλύτερος για τον στρατό από εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

