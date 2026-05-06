Τραμπ: Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα έχουμε ειρήνη, αλλιώς ακολουθούν πιο σφοδροί βομβαρδισμοί

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, η επιχείρηση «Επική Οργή» θα τερματιστεί, ενώ ο αποκλεισμός στην περιοχή θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των ιρανικών.

Τραμπ: Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα έχουμε ειρήνη, αλλιώς ακολουθούν πιο σφοδροί βομβαρδισμοί
06 Μάι. 2026 15:24
Pelop News

Με νέα ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν, συνδέοντας άμεσα την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή με την αποδοχή των όρων που, όπως υποστήριξε, έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, η επιχείρηση «Επική Οργή» θα τερματιστεί, ενώ ο αποκλεισμός στην περιοχή θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των ιρανικών.

Στην ίδια ανάρτηση, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας «οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά», προσθέτοντας πωςθα είναι «πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αν το Ιράν συμφωνήσει να τηρήσει όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί – κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη υπόθεση – τότε η ήδη θρυλική επιχείρηση «Επική Οργή» θα λάβει τέλος και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να παραμείνει ανοιχτά για όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, τότε οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και, δυστυχώς, θα είναι πολύ πιο εκτεταμένοι και έντονοι από πριν».

Τραμπ: Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα έχουμε ειρήνη, αλλιώς ακολουθούν πιο σφοδροί βομβαρδισμοί

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Γαστούνη: Ο εμπρησμός έβαλε φωτιά στα μπατζάκια της ΕΛΑΣ
15:56 Διακόπηκαν δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου λόγω φωτιάς
15:51 Trad wife: Η νέα βιτρίνα της παλιάς γυναικείας υποταγής
15:48 Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να ξανανοίξουν όταν σταματήσουν οι απειλές των εχθρών
15:40 Η φέτα ΠΟΠ στο στόχαστρο – Σκληρό παιχνίδι στη διεθνή αγορά
15:32 Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
15:24 Τραμπ: Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα έχουμε ειρήνη, αλλιώς ακολουθούν πιο σφοδροί βομβαρδισμοί
15:16 Μητσοτάκης από Αμμάν: Έμφαση στην αποκλιμάκωση και επιστροφή στο status quo στα Στενά του Ορμούζ
15:08 Οινοξένεια: Λιγοστές ελπίδες για λύση… Τι είπε η Δημοτική Αρχή, έτοιμο να απαντήσει το Δίκτυο
15:00 Σέρρες: Σειρά επισκέψεων της Δόμνας Μιχαηλίδου και το βράδυ στην εκδήλωση για τον ψηφιακό εθισμό
14:55 Κανάρια Νησιά: Αντιδράσεις για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιου με ύποπτα κρούσματα χανταϊού
14:52 Ryanair: Κλείνει η βάση στη Θεσσαλονίκη και φουντώνει η αγωνία για 200 εργαζόμενους
14:49 Ασυνήθιστο ψύχος στην Ελλάδα στις αρχές Μαΐου – Η Πρωτομαγιά του 2026 γράφτηκε στα κλιματικά αρχεία
14:46 Ολυμπία Οδός Open Tour 2026: Η Ολυμπία Οδός πραγματοποίησε τη δεύτερη δράση ”Open Tour”
14:38 Πάπας Λέων: H Εκκλησία πρέπει να καταγγέλλει το κακό και να διακηρύττει την ειρήνη
14:36 Αίγινα: Ανείπωτος θρήνος για το κοριτσάκι 20 μηνών που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι
14:30 Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: «Με σοφιστείες επιχειρεί να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης»
14:24 Ο Τζέιμς συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague
14:21 Χρίστος Δήμας: Οι υποδομές αλλάζουν την οικονομία και ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων
14:11 Τάκης Παπαδόπουλος: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πρώτη Γραμμή των Ψηφιακών Διδύμων και των Τεχνολογιών Αιχμής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ