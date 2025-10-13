Ιστορική ομιλία Τραμπ από το Ισραήλ: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε – Μια νέα αρχή για την ειρήνη»

Με παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκε η Κνεσέτ τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν ξεκινήσει την ιστορική ομιλία του στην ισραηλινή βουλή.

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο του προέδρου των ΗΠΑ στην αίθουσα της ολομέλειας της Κνεσέτ, οι βουλευτές και οι παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν ασταμάτητα. Καθώς η τελετή προχωρούσε, τα ονόματα των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης που συνοδεύουν τον Τραμπ διαβάζονταν ένα προς ένα, προκαλώντας νέο γύρο χειροκροτημάτων από τους παρευρισκόμενους.

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, άνοιξε τη συνεδρίαση του ισραηλινού κοινοβουλίου καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και τους επισκέπτες. «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στη γη που να έκανε περισσότερα για την ειρήνη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Οχάνα και συμπλήρωσε: «Το Ισραήλ θα προτείνει τον Τραμπ για το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης. Δεν το αξίζει κάποιος άλλος περισσότερο από εσάς». «Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ, τον πρόεδρο Τραμπ και το κράτος του Ισραήλ» κατέληξε ο πρόεδρος της Κνεσέτ.

Δείτε live την ομιλία του Αμερικανού πρόεδρου:

Ο Οχάνα, απευθυνόμενος στον Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ, δήλωσε ότι πρόκειται για «έναν γίγαντα της εβραϊκής ιστορίας» και πρόσθεσε πως «πρέπει να ανατρέξουμε δυόμισι χιλιετίες πίσω, μέσα στην ομίχλη του χρόνου, για να βρούμε κάποιον αντίστοιχο».

Περιέγραψε τον Αμερικανό πρόεδρο ως «σπάνιο κολοσσό» και σημείωσε ότι «το όνομά του θα χαραχθεί στο πάνθεον της ιστορίας χιλιάδες χρόνια από τώρα». Ο Οχάνα τόνισε ότι «ο εβραϊκός λαός θα τον θυμάται», υπογραμμίζοντας πως «είμαστε ένα έθνος που θυμάται».

Νετανιάχου: Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το Ισραήλ

Έπειτα, καταχειροκροτούμενος ανέβηκε στο βήμα της Κνεσέτ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αντάλλαξε θερμό χαιρετισμό με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και καλωσόρισε.

«Θυμόμαστε τους φίλους μας, γνωρίζουμε τη συνεισφορά και την αποφασιστικότητά σας», είπε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η επιστροφή των ομήρων ήταν μια στιγμή χαράς. «Πόσο πολύ περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του έθνους» είπε.

«Κύριε πρόεδρε, η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας. Ήσασταν ο πρώτος που την αναγνώρισε και μετέφερε την πρεσβεία. Σας ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, επειδή είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε τα δικαιώματά μας στην Ιουδαία», είπε. «Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το Ιερουσαήλ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ», πρόσθεσε.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το κράτος του Ισραήλ» τόνισε.

«Είναι μεγάλη μου τιμή – μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα», έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ, συνοδευόμενος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Watch Live: US President Donald Trump delivers a speech to The Knesset https://t.co/s4q61wqKHZ — euronews (@euronews) October 13, 2025

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε “ναι” σε ερώτηση για το αν ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει, σημειώνοντας: «Είναι μια υπέροχη μέρα. Αυτή είναι μια εντελώς νέα αρχή και πιστεύω πως δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο. Η αγάπη στους δρόμους είναι απλώς απίστευτη».

Αναφερόμενος στους ομήρους, δήλωσε: «Είμαστε τόσο χαρούμενοι γι’ αυτούς. Θα είναι ευτυχισμένοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή. Στάθηκαν πολύ γενναίοι».

Trump is in the Knesset building. “This is my great honor – a great and beautiful day. A new beginning.” pic.twitter.com/oSDuP0WWmp — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χάρισε στον Τραμπ ένα χρυσό περιστέρι, σύμβολο ειρήνης, ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με συγγενείς ομήρων, ακούγοντας συγκινημένος τις ιστορίες τους.

Τηλεφωνική συνομιλία Σίσι – Νετανιάχου παρουσία Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κνεσέτ, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, με μεσολάβηση του Τραμπ.

Σύμφωνα με το Channel 12, ο Νετανιάχου αποδέχθηκε πρόσκληση του Σίσι να συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο για το ειρηνευτικό σχέδιο που διεξάγεται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, στην οποία ο Αιγύπτιος ηγέτης αρχικά δεν είχε καλέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Θριαμβευτική άφιξη και μήνυμα ειρήνης

Η επίσκεψη Τραμπ συνέπεσε με την απελευθέρωση επτά ομήρων από τη Χαμάς, γεγονός που ενίσχυσε το κλίμα ελπίδας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ λίγο πριν τις 10:00, όπου τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Νετανιάχου.

«Όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ σε αναφορά του στη “Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής”, είπε: «Πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

PM Netanyahu presented US President Trump with a gift today, gifting him a golden dove. 📸 via Knesset Spokesperson pic.twitter.com/dXKAPZzKxt — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2025

Από το προεδρικό αεροσκάφος είχε ήδη δηλώσει ότι θα ήταν “περήφανος να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας”, εκφράζοντας την πίστη του πως «θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες» στην ανοικοδόμηση της περιοχής.

“I want to sincerely thank you” ❤️ President @realDonaldTrump meets with hostage families and listens to their stories pic.twitter.com/SNQCpTVUU4 — Margo Martin (@MargoMartin47) October 13, 2025

Κόκκινα καπέλα «Trump the peace president» στην Κνεσέτ

Πριν από την ομιλία του, το προσωπικό της Κνεσέτ μοίρασε στους παρευρισκόμενους κόκκινα καπέλα με τη φράση «Trump the peace president», παραπέμποντας στο διάσημο προεκλογικό σύνθημα «Make America Great Again».

BREAKING: President Trump welcomed in Israel. pic.twitter.com/5vfitMDQCq — Fox News (@FoxNews) October 13, 2025

Η πρωτοβουλία αυτή πλαισίωσε την προγραμματισμένη ομιλία του Τραμπ στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, λίγο πριν την αναχώρησή του για την Αίγυπτο, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ-Σέιχ, με στόχο τη νέα ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα.

