Ιστορική ομιλία Τραμπ από το Ισραήλ: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε – Μια νέα αρχή για την ειρήνη»

Σε κλίμα αισιοδοξίας για την ειρήνη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε το Ισραήλ και μίλησε στην Κνεσέτ, δηλώνοντας πως «ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει». Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ώρες πριν από τη διεθνή σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ.

Ιστορική ομιλία Τραμπ από το Ισραήλ: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε - Μια νέα αρχή για την ειρήνη»
13 Οκτ. 2025 13:04
Pelop News

Με παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκε η Κνεσέτ τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν ξεκινήσει την ιστορική ομιλία του στην ισραηλινή βουλή.

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο του προέδρου των ΗΠΑ στην αίθουσα της ολομέλειας της Κνεσέτ, οι βουλευτές και οι παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν ασταμάτητα. Καθώς η τελετή προχωρούσε, τα ονόματα των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης που συνοδεύουν τον Τραμπ διαβάζονταν ένα προς ένα, προκαλώντας νέο γύρο χειροκροτημάτων από τους παρευρισκόμενους.

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, άνοιξε τη συνεδρίαση του ισραηλινού κοινοβουλίου καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και τους επισκέπτες. «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στη γη που να έκανε περισσότερα για την ειρήνη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Οχάνα και συμπλήρωσε: «Το Ισραήλ θα προτείνει τον Τραμπ για το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης. Δεν το αξίζει κάποιος άλλος περισσότερο από εσάς». «Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ, τον πρόεδρο Τραμπ και το κράτος του Ισραήλ» κατέληξε ο πρόεδρος της Κνεσέτ.

Δείτε live την ομιλία του Αμερικανού πρόεδρου:

 

Ο Οχάνα, απευθυνόμενος στον Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ, δήλωσε ότι πρόκειται για «έναν γίγαντα της εβραϊκής ιστορίας» και πρόσθεσε πως «πρέπει να ανατρέξουμε δυόμισι χιλιετίες πίσω, μέσα στην ομίχλη του χρόνου, για να βρούμε κάποιον αντίστοιχο».

Περιέγραψε τον Αμερικανό πρόεδρο ως «σπάνιο κολοσσό» και σημείωσε ότι «το όνομά του θα χαραχθεί στο πάνθεον της ιστορίας χιλιάδες χρόνια από τώρα». Ο Οχάνα τόνισε ότι «ο εβραϊκός λαός θα τον θυμάται», υπογραμμίζοντας πως «είμαστε ένα έθνος που θυμάται».

Νετανιάχου: Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το Ισραήλ

Έπειτα, καταχειροκροτούμενος ανέβηκε στο βήμα της Κνεσέτ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αντάλλαξε θερμό χαιρετισμό με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και καλωσόρισε.

«Θυμόμαστε τους φίλους μας, γνωρίζουμε τη συνεισφορά και την αποφασιστικότητά σας», είπε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η επιστροφή των ομήρων ήταν μια στιγμή χαράς. «Πόσο πολύ περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του έθνους» είπε.

«Κύριε πρόεδρε, η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας. Ήσασταν ο πρώτος που την αναγνώρισε και μετέφερε την πρεσβεία. Σας ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, επειδή είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε τα δικαιώματά μας στην Ιουδαία», είπε. «Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το Ιερουσαήλ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ», πρόσθεσε.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το κράτος του Ισραήλ» τόνισε.

 

 

 

«Είναι μεγάλη μου τιμή – μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα», έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ, συνοδευόμενος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε “ναι” σε ερώτηση για το αν ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει, σημειώνοντας: «Είναι μια υπέροχη μέρα. Αυτή είναι μια εντελώς νέα αρχή και πιστεύω πως δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο. Η αγάπη στους δρόμους είναι απλώς απίστευτη».

Αναφερόμενος στους ομήρους, δήλωσε: «Είμαστε τόσο χαρούμενοι γι’ αυτούς. Θα είναι ευτυχισμένοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή. Στάθηκαν πολύ γενναίοι».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χάρισε στον Τραμπ ένα χρυσό περιστέρι, σύμβολο ειρήνης, ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με συγγενείς ομήρων, ακούγοντας συγκινημένος τις ιστορίες τους.

Τηλεφωνική συνομιλία Σίσι – Νετανιάχου παρουσία Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κνεσέτ, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, με μεσολάβηση του Τραμπ.
Σύμφωνα με το Channel 12, ο Νετανιάχου αποδέχθηκε πρόσκληση του Σίσι να συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο για το ειρηνευτικό σχέδιο που διεξάγεται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, στην οποία ο Αιγύπτιος ηγέτης αρχικά δεν είχε καλέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Θριαμβευτική άφιξη και μήνυμα ειρήνης

Η επίσκεψη Τραμπ συνέπεσε με την απελευθέρωση επτά ομήρων από τη Χαμάς, γεγονός που ενίσχυσε το κλίμα ελπίδας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ λίγο πριν τις 10:00, όπου τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Νετανιάχου.

«Όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ σε αναφορά του στη “Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής”, είπε: «Πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

Από το προεδρικό αεροσκάφος είχε ήδη δηλώσει ότι θα ήταν “περήφανος να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας”, εκφράζοντας την πίστη του πως «θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες» στην ανοικοδόμηση της περιοχής.

Κόκκινα καπέλα «Trump the peace president» στην Κνεσέτ

Πριν από την ομιλία του, το προσωπικό της Κνεσέτ μοίρασε στους παρευρισκόμενους κόκκινα καπέλα με τη φράση «Trump the peace president», παραπέμποντας στο διάσημο προεκλογικό σύνθημα «Make America Great Again».

Η πρωτοβουλία αυτή πλαισίωσε την προγραμματισμένη ομιλία του Τραμπ στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, λίγο πριν την αναχώρησή του για την Αίγυπτο, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ-Σέιχ, με στόχο τη νέα ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Καιρός: Ασταθείς συνθήκες με τοπικές βροχές και ομίχλη τις επόμενες ημέρες
15:44 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: Το ΣτΕ ανοίγει δρόμο για το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα του ΝΟΚ
15:32 Τραγικό δυστύχημα στο Αίγιο: 87χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα σε χωράφι
15:24 Γαλλία: Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης – Κάλεσμα Μακρόν για σταθερότητα
15:17 Στη φυλακή ο Γεωργιανός που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
15:11 Γιώργος Αγγελόπουλος: «Η μικρού μήκους ταινία είναι ο καθρέφτης της εποχής μας» – Η συνεργασία του Φεστιβάλ Δράμας με το Welcome to UP
15:08 Τσιάρας: Οκτώβριο οι πληρωμές για βιολογικά, Νοέμβριο η βασική ενίσχυση – Ποινικές ευθύνες για παράνομους εμβολιασμούς 
15:00 Νέο φάρμακο ενισχύει θεαματικά την απώλεια βάρους χωρίς επιπλέον παρενέργειες
15:00 Πάτρα: Προπομπός της κρουαζιέρας ο… εμίρης
14:51 Ο Πάνος Ρούτσι αποκαλύπτει: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα για να μην είμαι μόνος»
14:43 Καταδίωξη στη Φθιώτιδα μετά από απόπειρα κλοπής: Συλλήψεις δύο αδελφιών, αναζητείται συνεργός
14:35 Μαμά για πρώτη φορά η Εύα Φούσκα – Γέννησε κοριτσάκι και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες
14:32 Θανάσης Παπαδόπουλος: Λείπει απ’ όλους μας και λείπει πολύ ο Δημήτρης Καλογερόπουλος
14:27 «Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με μήνυμα οδικής ασφάλειας
14:23 Ισραήλ: Απελευθερώθηκε και ο όμηρος που αναγκάστηκε να σκάψει τον τάφο του ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Δίκη για τα «λήγοντα φίλτρα» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χανίων: Στο πλευρό των γιατρών ασθενείς και συνάδελφοι
14:14 Μεταμφιεζόταν σε διανομέα λήστευε γυναίκες σε Κορυδαλλό και Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από επίθεση
14:08 ΔΕΗ Team Hellas: Η ΔΕΗ Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028
14:01 Λήστεψε οδηγό ταξί με σύριγγα: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:00 Πάτρα: Δεν τελείωσε η περιπέτεια με τον Κ7 – Στον Άρειο πάγο η μάχη 86 ιδιοκτητών με την Περιφέρεια για την απαλλοτρίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ