Τραμπ: «Δεν μπορούν να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα τον επόμενο μήνα» – Προανήγγειλε μακροπρόθεσμη αμερικανική εμπλοκή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί να διεξάγει νέες εκλογές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μιας μακροπρόθεσμης αμερικανικής εμπλοκής στη χώρα, δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ τόνισε ότι πρώτα πρέπει να «νοσηλευθεί» η χώρα ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει ο πολιτικός μηχανισμός και οι εκλογές να γίνουν υπό ασφαλείς και σταθερές συνθήκες. «Δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να μπορεί καν να ψηφίσει», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε την πρόθεση των ΗΠΑ να επιδοτήσουν την προσπάθεια πετρελαϊκών εταιρειών για την αποκατάσταση των υποδομών της Βενεζουέλας, εκτιμώντας ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 18 μήνες, αν και θα απαιτηθούν μεγάλα κεφάλαια. «Οι πετρελαϊκές εταιρείες θα δαπανήσουν τα χρήματα και θα αποζημιωθούν είτε από εμάς είτε μέσω εσόδων», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, αλλά με εγκληματικές ομάδες που διακινούν ναρκωτικά ή μεταφέρουν τοξικοεξαρτημένους και ψυχικά ασθενείς στις ΗΠΑ. Ο ίδιος παρουσίασε την ομάδα Αμερικανών αξιωματούχων που θα εποπτεύει τη στρατηγική των ΗΠΑ στη χώρα, περιλαμβανομένων των Μάρκο Ρούμπιο, Πιτ Χέγκσεθ, Στίβεν Μίλερ και Τζέι Ντι Βανς, προσθέτοντας ότι τελική ευθύνη φέρει ο ίδιος.

Η συνέντευξη έρχεται μετά την ομοσπονδιακή δίκη του Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, ο οποίος κατηγορείται για ναρκο-τρομοκρατία και συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Ο Μαδούρο δήλωσε αθώος, ενώ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, Ντέλσι Ροντρίγκες, ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ροντρίγκες συνεργάζεται με Αμερικανούς αξιωματούχους και τόνισε ότι δεν υπήρξε επικοινωνία πριν από την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερης στρατιωτικής επέμβασης εάν η Ροντρίγκες σταματήσει να συνεργάζεται, αλλά σημείωσε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί. Σχετικά με την αντιπολιτευόμενη ηγέτιδα Μαρία Κορίνα Ματσάδο και το Νόμπελ Ειρήνης που κέρδισε πέρυσι, τόνισε ότι δεν επηρέασε την απόφασή του.

Όσον αφορά τις επικρίσεις για πιθανή έλλειψη νέας εξουσιοδότησης από το Κογκρέσο για τη στρατιωτική επιχείρηση, ο Τραμπ απάντησε ότι υπήρχε σημαντική στήριξη και ότι κάποιοι νομοθέτες είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.