Τραμπ: Δεν σχεδιάζω να στείλω στρατεύματα στο Ιράν – Ζητά μεγαλύτερη στήριξη από την Ιαπωνία

Η συνάντηση με την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό είχε θερμό κλίμα, αλλά πίσω από τις εικόνες της υποδοχής βρέθηκαν τα δύσκολα ζητήματα του Ιράν, του Ορμούζ και της πίεσης προς τους συμμάχους.

Τραμπ: Δεν σχεδιάζω να στείλω στρατεύματα στο Ιράν – Ζητά μεγαλύτερη στήριξη από την Ιαπωνία
19 Μαρ. 2026 18:49
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Λευκό Οίκο, κατά τη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, ότι δεν έχει πρόθεση να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, ενώ παράλληλα τόνισε πως περιμένει μεγαλύτερη συμβολή από το Τόκιο στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ. Όπως μετέδωσε το Reuters, οι ΗΠΑ πιέζουν συμμάχους να συμβάλουν περισσότερο στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, ειδικά χώρες που εξαρτώνται ενεργειακά από τον Κόλπο, όπως η Ιαπωνία.

 

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ υπερασπίζονται το Ορμούζ για λογαριασμό άλλων χωρών, αναφέροντας την Ιαπωνία, την Κίνα και την Ευρώπη, και άφησε αιχμές για τη στάση συμμάχων που δεν έχουν ανταποκριθεί όπως θα ήθελε η Ουάσιγκτον. Παράλληλα, είπε ότι ζήτησε από το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, μετά την επίθεση στο South Pars.

Από την πλευρά της, η Τακαΐτσι είχε παραδεχθεί πριν από το ταξίδι της ότι η επίσκεψη στις ΗΠΑ θα είναι «πολύ δύσκολη», καθώς η Ιαπωνία στηρίζει τη συμμαχία με τις ΗΠΑ, αλλά παραμένει δεσμευμένη από πολιτικούς και συνταγματικούς περιορισμούς ως προς τη στρατιωτική εμπλοκή εκτός συνόρων.

18:49 Τραμπ: Δεν σχεδιάζω να στείλω στρατεύματα στο Ιράν – Ζητά μεγαλύτερη στήριξη από την Ιαπωνία
