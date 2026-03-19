Τραμπ: Δεν σχεδιάζω να στείλω στρατεύματα στο Ιράν – Ζητά μεγαλύτερη στήριξη από την Ιαπωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Λευκό Οίκο, κατά τη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, ότι δεν έχει πρόθεση να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, ενώ παράλληλα τόνισε πως περιμένει μεγαλύτερη συμβολή από το Τόκιο στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ. Όπως μετέδωσε το Reuters, οι ΗΠΑ πιέζουν συμμάχους να συμβάλουν περισσότερο στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, ειδικά χώρες που εξαρτώνται ενεργειακά από τον Κόλπο, όπως η Ιαπωνία.

Trump on Iran: We don’t use the Strait of Hormuz; we are defending it for everybody else. NATO doesn’t want to help us defend the Strait, and they are the ones who need it. pic.twitter.com/7qKG38szdX — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ υπερασπίζονται το Ορμούζ για λογαριασμό άλλων χωρών, αναφέροντας την Ιαπωνία, την Κίνα και την Ευρώπη, και άφησε αιχμές για τη στάση συμμάχων που δεν έχουν ανταποκριθεί όπως θα ήθελε η Ουάσιγκτον. Παράλληλα, είπε ότι ζήτησε από το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, μετά την επίθεση στο South Pars.

Trump on Kharg Island: We can take out the island anytime we want—I call it the little island that sits there. It’s totally unprotected. We’ve taken out everything but the pipes. We left the pipes because rebuilding them would take years. pic.twitter.com/bMaym9W4K1 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Από την πλευρά της, η Τακαΐτσι είχε παραδεχθεί πριν από το ταξίδι της ότι η επίσκεψη στις ΗΠΑ θα είναι «πολύ δύσκολη», καθώς η Ιαπωνία στηρίζει τη συμμαχία με τις ΗΠΑ, αλλά παραμένει δεσμευμένη από πολιτικούς και συνταγματικούς περιορισμούς ως προς τη στρατιωτική εμπλοκή εκτός συνόρων.

Trump on Iran: I told Netanyahu not to attack oil and gas facilities anymore, and he will not do that anymore. pic.twitter.com/Sk84CtlhvB — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

