Τραμπ: «Έχουμε ήδη κερδίσει» – Ασαφής για την εκεχειρία με το Ιράν και νέες αιχμές για ΝΑΤΟ

Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επικρατήσει στη στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο ABC News, αποφεύγοντας ωστόσο να ξεκαθαρίσει αν η εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει σε ισχύ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση της σύγκρουσης, τονίζοντας ότι ακόμη και σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, αυτές θα έχουν περιορισμένη διάρκεια. «Ίσως άλλες δύο εβδομάδες, ίσως και τρεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο χρόνος δεν είναι πιεστικός για εμάς, έχουμε ήδη πετύχει τα περισσότερα από αυτά που θέλαμε».

«Είτε έτσι είτε αλλιώς, κερδίζουμε. Είτε πετυχαίνουμε τη σωστή συμφωνία είτε κερδίζουμε πολύ εύκολα στρατιωτικά», σημείωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι «έχουμε ήδη κερδίσει».

Αποφεύγει απαντήσεις για την εκεχειρία

Ερωτηθείς για το αν η εκεχειρία έχει καταρρεύσει μετά τα ιρανικά πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την έναρξη της επιχείρησης «Project Freedom», ο Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. «Δεν μπορώ να σας το πω», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ισχυρισμοί για πλήγμα στις ιρανικές δυνάμεις

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες έχουν υποστεί καίριο πλήγμα, περιγράφοντας τις δυνάμεις της Τεχεράνης ως περιορισμένες σε «μικρά ταχύπλοα σκάφη» με ελαφρύ οπλισμό. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν οκτώ τέτοια σκάφη, ενώ έκανε λόγο για πλήρη εξουδετέρωση του στόλου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει αποδυναμωθεί και η ηγετική δομή της χώρας, λέγοντας ότι «εξουδετερώσαμε την πρώτη ομάδα, τη δεύτερη και τη μισή από την τρίτη».

«Κόκκινη γραμμή» το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι βασικός όρος για οποιαδήποτε συμφωνία παραμένει η επιστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τονίζοντας ότι πρόκειται για αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση. Παράλληλα, ζήτησε περιορισμούς στο πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας και πλήρη εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων.

Αν και χαρακτήρισε τα ζητήματα αυτά κρίσιμα, υποβάθμισε τη στρατιωτική αξία του εμπλουτισμένου ουρανίου, σημειώνοντας ότι «ίσως να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί».

Αιχμές για περιφερειακές ισορροπίες και συμμάχους

Αναφερόμενος σε οργανώσεις όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι, υποστήριξε ότι η οικονομική αποδυνάμωση του Ιράν περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα στήριξής τους.

Την ίδια ώρα, άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ απέφυγαν να πλήξουν τον συμβατικό στρατό του Ιράν, τον οποίο χαρακτήρισε πιο «μετριοπαθή» σε σχέση με τους Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του για την Κούβα, την οποία δεν απέκλεισε ως μελλοντικό στόχο αμερικανικής δράσης, μιλώντας ακόμη και για «απελευθέρωση».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΝΑΤΟ για τη στάση του στη σύγκρουση, εκφράζοντας αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της Συμμαχίας σε ενδεχόμενη μεγαλύτερη κρίση.

Αναφορά στην Ουκρανία

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαινώντας την αντίσταση της Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, σημειώνοντας ότι «πολεμούν όσο κανείς άλλος απέναντι σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο».

