Τραμπ: «Είμαι αισιόδοξος για συμφωνία»-Ζελένσκι: «Παραμένουν δυο αγκάθια»

Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγη ώρα η συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι που έχει να κάνει με το Ουκρανικό σχέδιο και το σύμφωνο ειρήνης.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πιστεύω ότι και οι δύο πρόεδροι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Πιστεύω ότι έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία που είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό» είπε ο Αμερικάνος προεδρος και πρόσθεσε: «Νιώθω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν φερθεί πραγματικά υπέροχα και είναι πολύ σύμφωνες με αυτή τη συνάντηση και με την επίτευξη μιας συμφωνίας. Είναι όλοι υπέροχοι άνθρωποι.

Πρέπει να γίνει σήμερα η συμφωνία και οι δύο πρόεδροι πρέπει να συμφωνήσουν και είμαι αισιόδοξος πως σήμερα θα υπάρξουν εξελίξεις. Έχω τελειώσει οκτώ πολέμους αλλά αυτός είναι ο δυσκολότερος από όλους. Νομίζω πως η σημερινή θα είναι μία περίπλοκη διαπραγμάτευση αλλά όχι τόσο περίπλοκη όσο λένε. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα τέλους”

Ζελένσκι: Το 90% του ειρηνευτικού σχεδίου έχει ολοκληρωθεί, παραμένουν δύο αγκάθια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το 90% ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, το οποίο έχει εκπονηθεί από κοινού από την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, παραμένουν δύο βασικά αγκάθια: το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο και το καθεστώς ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που τελεί υπό ρωσική κατοχή.

